CNN: ABD'de Beyaz Saray yetkililerinde görülen "Havana Sendromu" vakaları soruşturuluyor - Son Dakika

ABD'li yetkililerin yakın zamanda Beyaz Saray yetkililerini hedef alan, "Havana sendromu" olarak adlandırılan iki gizemli rahatsızlık vakasını araştırdığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, ilk kez 2016'da Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığa, ABD topraklarında da rastlandı.

Kişilerde baş dönmesi (vertigo) ve uykusuzluk (insomniya) gibi semptomlara yol açan hastalığın, Beyaz Saray'ın Ellipse adlı kısmında görev yapan bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisini etkilediği belirtildi.

Bir başka vakaya da Virginia eyaletinde, köpeğiyle yürüyen başka bir Beyaz Saray yetkilisinde rastlandığı aktarıldı.

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Amerikan kamu görevlilerinin sağlığının kendileri için öncelik olduğunu ve söz konusu vakaların detaylıca araştırıldığını kaydetti.

Ayrıca haberde, Pentagon'un söz konusu olaylar hakkında bu ay başında Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerini bilgilendirdiği bildirildi.

Havana Sendromu nedir?

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.