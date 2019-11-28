Son Dakika Haberleri: CNN anketi: ABD'de Demokratlar'ın 2020 yarışını Biden önde götürüyor
Son Dakika Güncel CNN anketi: ABD'de Demokratlar'ın 2020 yarışını Biden önde götürüyor - Son Dakika

CNN anketi: ABD'de Demokratlar'ın 2020 yarışını Biden önde götürüyor

6 saat önce

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan kişiler arasında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden yarışı önde götürürken, India eyaletine bağlı South Beth Belediye Başkanı Pete Buttigieg oylarını artırıyor.

CNN anketi: ABD'de Demokratlar'ın 2020 yarışını Biden önde götürüyor, System.String[]

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan kişiler arasında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden yarışı önde götürürken, India eyaletine bağlı South Beth Belediye Başkanı Pete Buttigieg oylarını artırıyor.

CNN'in yaptığı son anket, ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat aday adayları arasındaki son tabloyu ortaya koydu.

Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden yarışı yüzde 28 oy oranı ile birinci sırada götürüyor.

Biden'ı Sanders ve Warren takip ediyor

Joe Biden'ı yüzde 17 ile Vermont Senatörü Bernie Sanders ve yüzde 14 ile Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren izliyor.

Öte yandan India eyaletine bağlı South Beth Belediye Başkanı Buttigieg bugüne kadar yapılan anketlerde ilk kez çift basamaklı bir sayıya ulaşarak oyunu yüzde 11'e yükseltti.

Ayrıca ankette diğer Demokrat aday adaylarının oy oranlarının yüzde 4'ün altında kaldığı ortaya koyuldu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den 18 aday adayı yarışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Joe Biden, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti! Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 06:58:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CNN anketi: ABD'de Demokratlar'ın 2020 yarışını Biden önde götürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]