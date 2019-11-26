CNN anketi: Azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumlar seçmenin fikrini değiştirmedi

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumların ardından, seçmenlerin Trump'ın azline yönelik fikirlerinde bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.

CNN'in yaptığı bir ankete göre, Trump'ın azlini destekleyen ya da karşı çıkan seçmenlerin görüşlerinde, 5 günlük kamuya açık oturumlar sürecinde herhangi bir değişiklik olmadı.

Buna göre seçmenlerin yüzde 50'si Trump'ın azledilmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken, yüzde 43'ü de Trump'ın görevinde kalması gerektiğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 7'si ise tarafsız kalmayı tercih etti.

Söz konusu oranların, ekim ayında yapılan anketlerle aynı olduğu vurgulandı.

CNN, anketi 21-24 Kasım'da 1007 seçmen üzerinde yaptı.

"Gelecekteki başkanlar için mücadele ediyorum"

Öte yandan, Trump da Twitter hesabından, bazı hükümet ve Beyaz Saray yetkililerinin Kongre önünde ifade vermesi için yapılan baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Ben gelecek yıllardaki başkanlar ve başkanlık ofisi için mücadele ediyorum. Bunun dışında gerçekten insanların gidip (Kongre'de) ifade vermesini isterim." ifadelerini kullandı.

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Kongre'nin ifade çağrısına uymasına hükmettiği eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn hakkında Trump, "McGahn saygıdeğer bir avukat ve zaten benim yanlış bir şey yapmadığımı söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Enerji Bakanı Rick Perry, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney gibi isimlerin de Kongre'de ifade vermesinden memnuniyet duyacağını belirterek, "Bu soruşturma, Demokratların çevirdiği bir dolap ve hiçbir yere gitmiyor ancak ABD başkanları hiçbir zaman tehlikeye atılmamalıdır. Bana yapılan bir daha asla hiçbir başkana yapılmamalıdır." görüşünü paylaştı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporunun ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savundu. Buna rağmen Trump'ın ağustos ayında Ukrayna'ya yardımları askıya almış olması tartışmaları körükledi.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oyladı ve kamuya açık oturumların yapılması kararlaştırıldı. Kamuya açık oturumların ilki 13 Kasım'da, sonuncusu ise 21 Kasım'da yapıldı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirirken, kendisinin suçsuz olduğunu savunuyor.