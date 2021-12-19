Üye Girişi
CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti - Son Dakika

CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti

19.12.2021 20:05
CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından CNN, ülkede Omicron varyantının etkisiyle artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yüz yüze çalışması gerekmeyen personeller için ofislerinde yeniden "uzaktan çalışma" usulüne geçti.

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından CNN, ülkede Omicron varyantının etkisiyle artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yüz yüze çalışması gerekmeyen personeller için ofislerinde yeniden "uzaktan çalışma" usulüne geçti.

CNN Başkanı Jeff Zucker'in çalışanlara gönderdiği ve Amerikan basınına sızan nota göre, yüz yüze çalışma gerekmeyen alanlarda faaliyet gösteren çalışanlardan ofislere gelmemesi istendi.

Söz konusu adımın "önlem amaçlı" olduğunu vurgulayan Zucker, ülkede son dönemde Omicron varyantının etkisiyle artan Kovid-19 vakalarına işaret etti.

Zucker, ofislerde çalışan kişi sayısını olabildiğince azaltamaya çalıştıklarını, ofise gelmesi gereken personelin sürekli maske takması gerektiğinin altını çizdi.

ABD tekrar Kovid-19'un pençesinde

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriliyor.

Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vakalar, salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:04 Antalya'da görülen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
20:03 Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi
19:53 Doktora kafa atan şahsın serbest bırakılmasına Bakan Koca tepki gösterdi
19:31 Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:19 Dev derbide Beşiktaşlılara saç baş yolduran an! Fırat Aydınus'a öfkeleri çok büyük
19:19 Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere cevap
19:09 Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti
19:05 Metin Tekin'den şaşırtan tespit: Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye veda ediyor
18:24 Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan ilk açıklama
18:23 Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi
Antalya'da görülen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Antalya'da görülen hortum güvenlik kamerası tarafından kaydedildi         
20:05
Doktora kafa atan şahsın serbest bırakılmasına Bakan Koca tepki gösterdi Doktora kafa atan şahsın serbest bırakılmasına Bakan Koca tepki gösterdi         
19:53
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş         
21:52
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 20:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: CNN, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ofislerinde yeniden uzaktan çalışmaya geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement