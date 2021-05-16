CNN, Biden'ın partisinde İsrail konusundaki görüş ayrılıklarından sürtüşme yaşandığını yazdı - Son Dakika

CNN, Biden'ın partisinde İsrail konusundaki görüş ayrılıklarından sürtüşme yaşandığını yazdı

16.05.2021 19:27
CNN, Biden'ın partisinde İsrail konusundaki görüş ayrılıklarından sürtüşme yaşandığını yazdı, System.String[]

NEW Amerikan CNN televizyonunun internet sayfasında, Demokrat Başkan Joe Biden'ın, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle partisi içindeki görüş ayrılıkları ile mücadele etmek durumunda kaldığı belirtildi.

NEW Amerikan CNN televizyonunun internet sayfasında, Demokrat Başkan Joe Biden'ın, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle partisi içindeki görüş ayrılıkları ile mücadele etmek durumunda kaldığı belirtildi.

CNN'in politika sayfasında, "Biden, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle kendi partisinde kızgın bir sürtüşme ile karşı karşıya" başlıklı analiz yayımlandı.

Analizde, "Demokratlar, ABD'nin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki şiddete nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda kendi iç anlaşmazlıklarına sahipler. Bu da Demokratların, Başkan Joe Biden'ın insan haklarına olan bağlılığını sorgulamasına ve İsrail'e baskı yapmak için daha fazlasını talep etmesine neden oluyor. Sosyal ve ırksal adalete olan bağlılığını platformunun ana parçası haline getiren bir parti için garip bir halk mücadelesi." ifadelerine yer verildi.

Biden'ın, İsrail hava saldırısında Gazze'de Associated Press (AP) haber ajansının da ofisinin bulunduğu bir binayı yerle bir etmesinden sonra gazetecilerin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği, ancak partisindeki liberallerin angajman yapmaktan fazlasını, yani İsrail'e seslenmesini istediği belirtildi.

Liberal kanattaki gerginliğe dikkat çekildi

İsrail'e tepki bağlamında Demokrat parti içindeki gerginliği artıran görüş ayrılıklarına dikkat çekilen analizde, "Liberaller öfkeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Biden'ın İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğu açıklamasının ardından liberaller, ABD Temsilciler Meclisi tabanına saldırdı." yorumuna yer verilen analizde, Temsilciler Meclisi'nde "ateşli konuşmalar" yapan New York vekili Alexandria Ocasio-Cortez'in ve Michigan Vekili Rashida Tlaib'in hafta sonu tepkilerini sosyal medya üzerinden sürdürdükleri anımsatıldı.

Cortez, Twitter'da "Biden yönetimi, bir müttefikinin bile karşısında duramazsa kime karşı koyabilir? İnsan haklarını savunduklarını nasıl güvenilir bir şekilde iddia edebilir?" şeklinde ifadelerle partisinin üst yönetiminin İsrail'e karşı tutumunu eleştirmişti.

Analizde Rashida Tlaib, AP'nin Gazze ofisini bombalayan İsrail yönetimine atıfta bulunarak, "İsrail, medya kaynaklarını hedef alıyor, böylece, dünya İsrail'in baş ırkçı lideri Netanyahu tarafından yönetilen savaş suçlarını görmesin isteniyor." şeklindeki Twitter paylaşımına da yer verildi.

Ayrıca analizde Dış İlişkiler Komitesinde görev yapan Maryland Demokrat Senatörü Chris Van Hollen'in, Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde planlanan tahliyelerin uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve İsrail yönetiminin insan haklarına olan bağlılığı konusunda soru işareti oluşturduğu görüşü aktarıldı.

Öte yandan ABD'de Demokrat görüşe sahip Müslüman sivil toplum kuruluşlarının, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı savaş suçları nedeniyle, Biden'ın bugün yapılması beklenen Ramazan Bayramı kutlama programını boykot etme kararı aldıkları kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CNN, Biden'ın partisinde İsrail konusundaki görüş ayrılıklarından sürtüşme yaşandığını yazdı - Son Dakika


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