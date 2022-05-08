Cnn: Çocuklarda Beklenmedik Şekilde Uzun Kovid-19 Vakaları Görülüyor - Son Dakika
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Cnn: Çocuklarda Beklenmedik Şekilde Uzun Kovid-19 Vakaları Görülüyor

08.05.2022 17:34
Cnn: Çocuklarda Beklenmedik Şekilde Uzun Kovid-19 Vakaları Görülüyor

WASHINGTON, 8 Mayıs (Xinhua) -- CNN'in Cuma günü verdiği bir haberde, çocuklardaki hafif Kovid-19 vakalarının uzun süreli Kovid-19'a dönme ihtimali olduğu belirtildi.

WASHINGTON, 8 Mayıs (Xinhua) -- CNN'in Cuma günü verdiği bir haberde, çocuklardaki hafif Kovid-19 vakalarının uzun süreli Kovid-19'a dönme ihtimali olduğu belirtildi. Ancak uzmanlar, çocuk yaş gruplarında yeterli araştırma olmadığı için kaç çocuğun uzun süreli Kovid-19 geliştirdiğinin net olmadığını söylüyor. Şu anda, uzun süreli Kovid-19 için özel bir test bulunmuyor. CNN'in, Amerikan Pediatri Akademisi'ne dayandırarak verdiği bilgiye göre, pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 13 milyon çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Araştırmalar, bu çocukların yüzde 2 ila yüzde 10'unun uzun süreli Kovid-19 geliştireceğini gösteriyor ama sayı bundan daha büyük olabilir.

Houston'daki Teksas Çocuk Hastanesi'nin uzun süreli Kovid-19 pediatri kliniğini yönetmeye yardımcı olan Dr. Sara Kristen Sexson Tejtel CNN'e, "Şahsen bunun teşhis edilmemiş bir sorun olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu. Dallas'taki UT Güneybatı Tıp Merkezi Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Dr. Jeffrey Kahn ise, "Tam olarak kavrayamadığımız bir dizi semptom gösteren şaşırtıcı sayıda çocuk var. Bazıları asemptomatik Kovid-19 enfeksiyonlarından sonra kalp yetmezliği şikayeti ile geliyor" dedi.

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Araştırma, Mayıs, Çocuk, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Cnn: Çocuklarda Beklenmedik Şekilde Uzun Kovid-19 Vakaları Görülüyor - Son Dakika


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