CNN'den Almanya'daki Türkgücü Münih kulübüne övgü Açıklaması - Son Dakika

CNN'den Almanya'daki Türkgücü Münih kulübüne övgü Açıklaması

01.04.2021 19:17
CNN'den Almanya'daki Türkgücü Münih kulübüne övgü Açıklaması, System.String[]

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Almanya'da Türk göçmenler tarafından kurulan ve Alman 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Türkgücü Münih Kulübü'nü överek aşırı sağcıların hedef aldığı kulübün kültürleri birbirine bağlamayı amaçladığı belirtildi.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Almanya'da Türk göçmenler tarafından kurulan ve Alman 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Türkgücü Münih Kulübü'nü överek aşırı sağcıların hedef aldığı kulübün kültürleri birbirine bağlamayı amaçladığı belirtildi.

Haberde, Türkgücü Münih'in başarısı röportajlarla izleyicilerine aktarılarak, kulübün 1975 yılında Türkiye'den ülkeye gelen göçmenler tarafından kurulduğu ve sloganının "Gelenekleri korumak, kültürleri birleştirmek" olduğuna işaret edildi.

Dünyanın en büyük Türk diasporasının Almanya'da bulunduğuna işaret edilen haberde, kulübün logosunun Türk ve Bavyera bayraklarının bir karışımı ve kulübün kurucuları için bir övgü niteliğinde olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde, kulübün 5 alt yapı takımına da sahip olduğu belirtilerek, kulüpte futbol becerileri kadar "hayat eğitimine" de önem verildiği aktarıldı.

Türkgücü Münih'in orta saha oyuncularından Ünal Tosun, "Kendimi Alman hissediyorum ama Türk köklerimi de seviyoru. Almanya'da üç milyondan fazla Türk var ve onlar da benimle özdeşleşebilirler. Biz birçok göçmen kulübünün idolüyüz." ifadelerini kullandı.

Kulübün üst yöneticisi (CEO) Max Kothny de, Türkgücü Münih'in alelade bir yerel kulüp olmadığını belirterek, "Sahalara bakarsanız, pek çok kültürden o kadar çok insan bulacaksınız ki Alman kültürünün tam olarak neye benzediğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkgücü Münih'in Almanya'nın en yüksek ligi olan Bundesliga'dan sadece iki lig altındaki ligde mücadele ettiğine işaret edilerek, 3. Lig'de daha önce Bundesliga'da yer alan Kaiserslautern ve 1860 Münih gibi takımların da yer aldığına vurgu yapıldı.

-Aşırı sağcıların hedefi oldu

Haberde, Türkgücü Münih'in Almanya 3. Ligi'nde 40 puanla 9. sırada yer aldığı aktarılarak, bazılarına ilham veren kulübün Almanya'daki bazı aşırı sağ grupların hedefi haline de geldiğine değinildi.

Haberde,"Aşırı sağcıların hedef aldığı Türk göçmenlerin kurduğu futbol kulübü kültürleri birbirine bağlamayı hedefliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Türkgücü Münih ismi ve göçmenler tarafından kurulan bu kulübün profesyonel seviyelere ulaşmasının dikkatleri üzerine çektiğine işaret edilen haberde, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından şiddet yanlısı olarak tanımlanan Yahudi ve yabancı düşmanı aşırı sağcı "Der 3. Weg" adlı partinin kulübe karşı ırkçı tacizlerde bulunduğuna yer verildi.

Ekim ayında "Der 3. Weg'in" internet sitesinde, biri partinin bayrağını tutan iki kişinin Zwickau Stadı'nın dışında "Türkgücü istenmiyor" fotoğrafının görüldüğünün anlatıldığı haberde, fotoğrafın altında ise, "İster Zwickau'da veya Magdeburg'da ister başka bir yerde olsun: Alman futbolunda Türk takımına yer yok. Magdeburg'da ve Magdeburg taraftarları arasında mesaj açık: Türkgücü istenmiyor." yazısının yer aldığı aktarıldı.???????

Almanya, Münih, Alman, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor CNN'den Almanya'daki Türkgücü Münih kulübüne övgü Açıklaması - Son Dakika Spor


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