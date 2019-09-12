"CNN'in haberi, klasik propaganda"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in, Rusya yönetimi içinde ABD casusunun bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, "CNN'in haberi, klasik propagandadır." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya yönetimi içine Oleg Smolenkov isimli casusu yerleştirdiği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smolenkov'un iki sene önce ailesiyle birlikte yabancı bir ülkede kaybolduğunu iddia eden Zaharova, "Kaybolan Smolenkov'un ABD'de bulunması konusunda bilgi verilmesi için Interpol'e başvuruda bulunduk." diye konuştu.

Zaharova, ABD'de başkanlık seçim kampanyasının başladığını hatırlatarak, "CNN'in haberi, klasik propagandadır. CNN, bugün ABD'nin iç siyaset alanındaki mücadele aracı haline geldi." ifadelerini kullandı.

ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de Rus yönetiminde görevli bir casusu geri çektiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın, mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı istihbaratı paylaşmasının ardından, alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, CNN'in haberine tepki göstererek, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullanmıştı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell de "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Smolenkov isimli şahsı görmediğini ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmediğini söylemişti.