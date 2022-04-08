CNN International'ın Türk SİHA'ları için röportaj yaptığı Selçuk Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler - Son Dakika
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CNN International'ın Türk SİHA'ları için röportaj yaptığı Selçuk Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler

08.04.2022 21:24
CNN International'ın Türk SİHA'ları için röportaj yaptığı Selçuk Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta adından söz ettiren Bayraktar TB-2'lere uluslararası basının ilgisi sürüyor. Son olarak CNN International, Türk SİHA'larının başarılarıyla ilgili olarak Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı. "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum" diyen Bayraktar, "İnsan hayatı risk altındayken, çocuklar bile ölürken bunu herhangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Baykar üretimi Türk SİHA'ları olan Bayraktar TB-2'ler Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların ardından Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta da adından söz ettiriyor. Dünyanın büyük ilgi ile takip ettiği TB2 SİHA'lar hakkında Amerikan basınından CNN International, Selçuk Bayraktar ile bir röportaj gerçekleştirdi.

CNN International'ın Türk SİHA'ları için röportaj yaptığı Selçuk Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler

DERS NİTELİĞİNDE SÖZLER

SİHA'larının başarısı sorulan Selçuk Bayraktar, sözlerine "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum" diyerek başlarken, açıklamalarının devamında ise "İnsanlar yasa dışı işgale karşı direniyor, ana vatanlarını savunuyor. Ukrayna'nın cesur insanları ve liderleri bunu yapıyor. Aynı zamanda tabi ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var ve yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var. Ama insan hayatı risk altındayken, çocuklar bile ölürken bunu her hangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum" dedi.

CNN International'ın Türk SİHA'ları için röportaj yaptığı Selçuk Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler

"TB-2 ONLARA UMUT VERİYOR"

TB-2 SİHA'ların sahada yaptığı katkılar dışında Ukraynalılar için sosyal medyada da büyük popülariteye sahip olmasıyla ilgili ise Bayraktar, "TB-2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" dedi.

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Son Dakika Teknoloji CNN International'ın Türk SİHA'ları için röportaj yaptığı Selçuk Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: CNN International'ın Türk SİHA'ları için röportaj yaptığı Selçuk Bayraktar'dan ders niteliğinde sözler - Son Dakika
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