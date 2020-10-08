CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir - Son Dakika

Güney Kore şirketi Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde karının yaklaşık yüzde 60 artmasını beklediğini açıkladı. Amerikan CNN Televizyonu'na göre Samsung, ABD'nin yaptırımları nedeniyle zora giren rakibi Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir.

Samsung'un bugünkü açıklamasında yılın üçüncü çeyreğinde şirketin operasyon karının 12,3 trilyon won (10,6 milyar dolar) olmasının beklendiği duyuruldu.

Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik bir artışa karşılık geliyor. Piyasa analistleri, şirketin üçüncü çeyrek karının yüzde 26 civarında olacağı tahmininde bulunmuştu.

Samsung bu dönemde satışlarının da yüzde 6 artarak 66 trilyon won'a (57 milyar dolar) çıkmasını beklediğini duyurdu.

Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını ay sonunda açıklaması bekleniyor.

'Huawei'ye yönelik yasaklar en çok Samsung'a yaradı'

Huawei, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi sarstığı ikinci çeyrekte ilk kez Samsung'u geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olmuştu. Şirket Nisan-Haziran döneminde 55,8 milyon, Samsung da 53,7 milyon telefon satmıştı.

Huawei'nin satışlarının çoğu, diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde toparlanan Çin'de.

Çin şirketinin ulusal güvenlik için risk oluşturduğunu öne süren ABD, şirketin Amerikan teknolojisi ve yazılımlarına erişimini kesmişti. Huawei ürünlerinin ulusal güvenlik riski oluşturduğu iddiasını reddediyor.

Yatırım şirketi Daiwa analistlerinden SK Kim, Samsung'un üçüncü çeyrekteki yükselişini gelecek yıla da taşıyabileceğini söyledi.

Kim, Samsung'un karını artırmasında Huawei'nin karşı karşıya olduğu zorluklar ve 5G telefonlara yönelik talebin artmasının yanı sıra hızla internet üzerinden satışlara odaklanarak maliyetlerini düşürmesinin de etkili olduğunu belirtti.

Samsung, Apple'ın yanı sıra Huawei'nin rakipleri Xiaomi ve Oppo gibi telefon üreticilerine ekran ve hafıza karşı gibi parçalar satıyor.

Daishin Securities analisti Lee Su-bin de, Huawei'ye yönelik yasakların en çok Samsung'a yaradığını söyledi.