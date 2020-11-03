CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu

03.11.2020 00:38

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. CNN Türk haber muhabiri Ceylan Sever, enkaz bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğulurken, stüdyodaki sunucu da gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkıldı. Ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, deprem bölgesinden bir acı haber daha geldi.

SEDA DİNÇER'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

CNN MUHABİRİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Deprem bölgesinden canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Ceylan Seven, üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Seven, "Umudun bittiğini görünce insan gerçekten kendini engel olamıyor. Şu anda da anlatırken zorlanıyorum. Özür dilerim. Ben sözü size bırakayım" dedi.

STÜDYODAKİ SUNUCU DA AĞLADI

Bunun üzerine gözyaşlarına hakim olamayan stüdyodaki sunucu, "Özür dileme Ceylan. Ne hissettiğini gayet iyi anlıyorum. Beni Van depremine götürdün. Aynı şekilde insanların yardım çığlıklarını duyduğumda bırakmak istemiştim mesleği. Ama kutsal bir iş. Onu hatırlayarak işime devam etmiştim. Ceylan'ın dediği gibi biz de insanız. Gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz" ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu

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