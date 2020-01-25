CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen, 25 kişinin ölümüne, 1243 kişinin yaralanmasına neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından; vatandaşlar, çadırlara okullara ve spor salonlarına sığındı. Depremzedelerin kaldığı çadırlardan birine giden CNN Türk muhabiri Ferit Demir, "Çok sarsıntı oldu. Ama huzurla bu çadır içinde oturuyorsunuz" sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"SICACIK ÇADIRLAR İÇİNDE OTURUYORLAR, MUTLULAR"

CNN Türk muhabiri, depremzedelerin 'sıcacık çadırları' içinde ne kadar mutlu olduklarını anlatmaya çalışırken, çadır içindeki depremzedeler, "Kapılar açılmalı, çocuklar hep üste üste bindi" karşılığını verdi. Muhabir sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda bulunduğunuz manzaradan mutlusunuz. Dün tedirginlikle dışarıda geçirmişlerdi zamanlarını. Bugün sıcacık çadırları içinde oturuyorlar, mutlular. Bu mutluluk da, insanların çadırları evlerinin yakınlarına kurmalarından. Çadırları evlerine yakınlarına kurdukları için de mutlu bir şekilde, hem evlerinin yakınında eşyalarını, yiyeceklerini getiriyorlar. Birazdan çayları da kaynamak üzere, çaylarını demlemek üzereler. Sıcacık çaylarını içecekler"

"YARANMAK İÇİN SORMADIM"

Muhabir Ferit Demir, diyaloğunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaparken, "Sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım" dedi.

"KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM"

Demir'in açıklamaları şöyle: "Sorduğum bir soru sorası linç edildim herkes kendince yorum yazmış hakaret ermiş. Ne desem de herkes bildiğini yazacak ama ben sadece tek twit ile düşüncemi yazacağım gerisi size kalmış. 20 saattir deprem bölgesinde yaşanan durumu takip ediyorum. Kimsenin adamı değilim. Vatandaş dün dondurucu havada sabahlamıştı bugün sıcak çadırda kalıyordu. Mutlumuzunuz bu durumda diye sordum eğer o vatandaşlar mutsuzsuz kimse bize sahip çıkmıyor deseydi ne olurdu?

"GAZETECİLİK REFLEKSİYLE SORDUM"

"Ben vatandaşın vereceği cevabı bilmiyordum mutluyuz dediler linç edildim, mutsuzsuz deselerdi yine linç edinecektim ben gazetecilik refleksiyle sordum. Aklımda fikrinde başka bir düşünce asla yok. Yandaş yada birilerine yaranma niyetinde olan bir gazeteci olsam annem beni evlatlıktan red ederdi. Sonuç olarak sarı basın kartı iptal edilen bir gazeteci olarak o soruyu yaranmak için sormadım. Yazacaklarım bu kadar."

Muhabirin bu diyaloğu sosyal medyadan tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları

Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var

Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı

Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada

Acılı babadan son bakış! Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Enkazdan çıkarılan annenin söyledikleri yürek yaktı: Çocuklarım çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın

Enkazın altında 112'yi arayan vatandaş ''Nefes alamıyorum'' diyerek yardım istedi

Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak

İş Bankası, deprem kampanyasına 5 milyon TL bağış yapacak

Yunanistan'ın Elazığ depreminde yardımcı olduğunu öğrenen Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken sözler

Son dakika: Savcılık, depremle ilgili yapılan provokatif paylaşımların peşine düştü

Depremde vefat eden Miraç Dişli'nin Kızılay'ın projesinde gönüllü olarak yer aldığı ortaya çıktı

Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur

Elazığ'da deprem bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı