Canlı yayında şaşkınlık yaratan anlar! Arkadan gelen sesi ekran başındaki herkes duydu - Son Dakika
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Canlı yayında şaşkınlık yaratan anlar! Arkadan gelen sesi ekran başındaki herkes duydu

29.11.2022 09:29

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda ilginç dakikalar yaşandı. Arkadan gelen ve "gaz çıkarmaya benzeyen" ses, ekran başındaki herkes tarafından net şekilde duyuldu.

Canlı yayında zaman zaman yaşanan kazalar dikkat çekiyor. Ancak son olarak CNN ekranlarından gelen bir ses, ekran başındaki herkes tarafından net olarak duyuldu.

ÇOK KEZ PAYLAŞILDI

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında canlı yayında stüdyodan gelen sesin "gaz çıkarma sesine" benzediği iddia edildi.Sesin çıktığı anda da Ahmet Hakan'ın duraksaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sesi birçok kışı "gaz çıkarma" olarak yorumladı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Konu ile ilgili CNN Türk veya Ahmet Hakan'dan açıklama gelmedi. Bununla birlikte söz konusu ses, daha önce Habertürk'te meydana gelen yellenme benzeri sesleri akıllara getirdi.

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Ahmet Hakan Coşkun, CNN Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında şaşkınlık yaratan anlar! Arkadan gelen sesi ekran başındaki herkes duydu - Son Dakika


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