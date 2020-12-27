CNN Türk canlı yayınında 'nah' tartışması - Son Dakika

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda gündeme dair konular ele alınırken, programın konuklarından kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın yaptığı değerlendirmede kullandığı sözcük tartışma konusu oldu.

"NAH ALIYORSUNUZ DİYECEKTİM AMA AYIP OLACAK"

Hakan Bayrakçı, bazı HDP'li siyasetçilerin, terör örgütü ile bağlantıları olduğu için bu kadar fazla oy aldıkları gibi bir yanılgı içinde olduklarını söylerken "Nah alıyorsunuz diyecektim ama, vatandaşa ayıp olacak" dedi.

"BURADA BİR KÜFÜR YOK"

Hakan Bayrakçı'nın kullandığı ifade sonrası moderatör Semiha Şahin kendisini uyardı. Hakan Bayrakçı da "Burada bir küfür yok. RTÜK kuralları gereği özür dilemem gerekirse dilerim." dedi.

"ANLAMI AL, BAK, İŞTE"

Programın ilerleyen bölümlerinde Hakan Bayrakçı, kullandığı ifadeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bayrakçı, Türk Dil Kurumu'na göre küfür olmadığını belirtti ve "Nah, TDK'ya göre bir küfür değildir. İsteyen bakabilir. Anlamı 'al, bak, işte'. Bir küfür de hakaret de değildir. Algı yanlış, Nah kelimesi Türkçe'de de Osmanlıca'da da 'Al, bak, işte' anlamına gelir. Al, burada yazıyor anlamındadır" ifadelerini kullandı.