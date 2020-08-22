CNN, "Vuhanlı yetkililerin, Kovid-19'u haftalarca Pekin yönetiminden gizlediğini" iddia etti - Son Dakika

ABD istihbaratının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştığı iddia edildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, salgının ilk döneminde Vuhanlı yetkililerin Kovid-19 hakkında Pekin yönetimini haberdar etmediğine dair sonuca ulaştı.

Ayrıca, istihbarat raporları, Çin hükümetinin virüsü öğrendikten sonra salgının gerçek boyutları hakkında diğer ülkelerin bilgilendirilmesini engellediğini de kaydetti.

CNN'e konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Kovid-19'un kaynağına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini ancak, yerel yetkililerin salgını "örtbas ettiğine" dair, "şüphe götürmez" delilleri olduğunu vurguladı.