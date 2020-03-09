CNPC iki yeni petrol kuyusunda üretime başladı - Son Dakika
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CNPC iki yeni petrol kuyusunda üretime başladı

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgını üretim kapasitelerine olumsuz yansıması sonucu petrol ve gaz talebinin düştüğü dönemde CNPC iki yeni petrol kuyusunda üretime başladı.

CNPC iki yeni petrol kuyusunda üretime başladı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs salgını üretim kapasitelerine olumsuz yansıması sonucu petrol ve gaz talebinin düştüğü dönemde CNPC iki yeni petrol kuyusunda üretime başladı.


Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi China National Petroleum Corporation (CNPC) iştiraki olan Çin Ulusal Petrol ve Gaz Arama ve Geliştirme Şirketi (CNODC) bünyesindeki Andes Petroleum Ecuador LTD., Ekvator'un Orellana Eyaletinde iki yeni petrol kuyusunu üretime aldı.


CNODC Başkanı Wang Zhongcai konuyla ilgili olarak,"CNPC, tüm personeliyle ve ortaklarıyla birlikte koronavirüse karşı mücadele etmektedir. Herkesin güvende ve sağlıklı olmasını sağlamak üzere tüm gerekli desteği verirken aynı zamanda yurtdışı projelerimizden petrol ve gaz üretiminin sürekliliğini sağlayarak ev sahibi ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyoruz."


CNPC Başkanı Dai Houliang, yabancı ortaklara mektuplar göndererek onlardan destek almıştı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
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