"CNR Avrasya Boat Show Denizde" fuarı başladı

Deniz tutkunlarını bir araya getiren Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show Denizde) yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan önlemlerle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) iş birliği ile organize edilen fuar, 1-6 Haziran 2021'da Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

AA muhabirine açıklama yapan CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman fuara ilişkin şunları kaydetti:

"Burada 150 bin metrekare alanda, Ataköy Marina'da bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz burada yüzlerce firmayı bulabilecek. Buraya geldikleri zaman yat yattan tutun balıkçı teknesine kadar küçük teknelere kadar hepsini bulabilecekler. Türkiye'de ilk defa görecekleri denizde yüzen karavanı burada görmüş olacaklar bu da hakikaten bir farklılık ve çeşit getiriyor bizim fuarımıza. 1-6 Haziran'da düzenlemiş olduğumuz bu fuara bütün halkımızı bekleriz."

Fuarda, kategorilerinin en iyilerinden olan tekneler, katamaranlar, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarlar tanıtılıyor.

"Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte hem denizde hem de karada giden karavan fikri ortaya çıktı"

Denizden karaya, karadan denize doğa keyfi sunan yüzen karavanlar da fuarın en dikkati çeken deniz araçları arasında yer alıyor.

Denizde ve karada kullanılabilen karavanlar hakkında bilgi veren üretici şirketin satış pazarlama direktörü Ece Tataroğlu, "Bu karavan hem denizde hem de karada gidiyor. Bizim iki ortağımız var. Bir tanesi deniz taşımalığında diğeri de kara taşımacılığında çok uzun yıllardır uzun tecrübe sahibi bununla birlikte pandeminin de hayatımıza girmesiyle birlikte bu fikir ortaya çıktı." dedi.

Salgın sebebiyle bir yıldan uzun bir süredir ev konforunda, tekne, izole yaşam süren deniz tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Bu anlamda yaşam alanıyla, birden fazla kamarasıyla, gün ışığını daha fazla alan bol pencereli lüks tasarımlı tekneler dikkatleri üzerine çekiyor. Söz konusu teknelerin boyları 19,35 metreye, fiyatları da 18 milyon liraya kadar ulaşıyor.

Fuarda, yazlık yerine tercih edilen; çift gövde üzerinde geniş ve ferah iç ve dış yaşam alanları bulunan, denizde ev rahatlığı sunan katamaranlar da sergileniyor.

14,76 m boyunda olan katamaranın fiyatı 6,5 milyon lirayı buluyor. Sürat düşkünü deniz tutkunları için son zamanlarda çok tercih edilen şişme botlar da görücüye çıkıyor.

Fuarda, fiyatları milyonlarla ifade edilen deniz araçlarının yanı sıra, fiyatı 7 bin lira olan küçük ve uygun bütçeli balıkçı tekneleri de sergileniyor.