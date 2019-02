Cnr Avrasya Boat Show Kapılarını Araladı - İstanbul

Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan ve deniz tutkunlarını bir araya getiren 14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show) kapılarını araladı.

CNR Holding şirketlerinde Pozitif Fuarcılık ile Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde Yeşilköy CNR Expo'da düzenlenen fuarın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katıldı.



Açılışta konuşan CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, Türkiye'nin son yıllarda gemi üretiminde gösterdiği başarılarla hızla yükseldiğini söyledi.



Türkiye'nin bu alanda dünyanın ikinci en büyük fuarını düzenlediğini dile getiren Bulut, ülkenin söz konusu alanda sağladığı başarılarla en büyük fuarı düzenleyebileceğini anlattı.



Avrupa'dan fuarların, kobilerin ve üreticilerin ihracatına katkısının yüzde 20 olduğunu dile getiren Bulut, kent ekonomilerine katkısının ise çok daha yüksek olduğunu aktardı.



Bulut, geçen yıl düzenledikleri fuarlardan bahsederek, Türkiye'ye gelen fuar turistinin ve alıcıların normal turiste göre çok daha yüksek olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin fuarcılık açısından büyük avantajlara sahip olduğunun altını çizen Bulut, "Kent ekonomisine katkımızı 20 milyar dolara, ülke ekonomisine katkımızı 100 milyar dolara çıkarmamızın önünde hiçbir engel yok." dedi.



"Norveç'te 7 kişiye, Türkiye'de 854 kişiye bir tekne düşüyor"



DENTUR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu, Boat Show'un bir kültürün fuarı olduğunu, denizin ve denizciliğin bir kültür ve tutku olduğunu söyledi.



Türkiye'nin denizin nimetlerinden fazla yararlanamadığından bahseden Sirkecioğlu, bu alanda yapılması gerekenleri dile getirdi. Sirkecioğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Akdeniz çanağında İspanya'da 233 kişiye, Fransa ve İtalya'da 130 kişiye, Yunanistan'da 60 kişiye, Hırvatistan'da 40 kişiye, Türkiye'de 854 kişiye bir tekne düşüyor. Bu rakamı çok iyimser bulanlar var ama bunun içine 2,5 metrelik şişme bot dahildir. İsveç'te 13, Norveç'te 7 kişiye bir tekne düşüyor. Denizcilik ve deniz tutkusu bir kültür ama aynı zamanda bir gelir kapısı. 2018'de Türkiye'de tatil yapan bir turistin ortalama tatil harcaması 648 dolar, deniz turizminde bu rakam kişi başı bin 500 doların çok üzerinde."



Sirkecioğlu, denizciliğe ve denize daha çok önem vererek, Türkiye'nin gelirinin artırılabileceğini anlattı.



3 bin 500 tekne sergileniyor, 4 bin liradan başlıyor



Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan ve deniz tutkunlarını bir araya getiren CNR Avrasya Boat Show'un açılış kurdelesi, konuşmalardan sonra Bakan Turhan ve diğer protokol üyelerince kesildi.



Yarından itibaren tüm ziyaretçilere açık olacak ve 3 Mart'a kadar sürecek fuarda, 4 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Türkiye'nin en önemli marinalarının yer aldığı fuarda, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse, Chris Craft'in de aralarında olduğu 3 bin 500'ün üzerinde deniz aracı sergileniyor.



Fuarda, olta başta olmak üzere amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanlar da büyük ilgi görüyor.



Numarine 45XP, 102 milyon liradan başlayan fiyatı ile CNR Avrasya Boat Show'un en büyük ve en pahalı teknesi olarak öne çıkıyor. Sektörün Turquality programına kabul edilen ilk markası Numarine, CNR Avrasya Boat Show'da özellikle Amerika, Avrupa, Arap Yarımadası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek alıcılarını bekliyor. Tamamen yerli üretim olan 45XP, Numarine'nin yeni modeli fuarın en lüks ve konforlu motoryatlarından.



CNR Avrasya Boat Show'da metrekareler büyüyor



Etkinliğe 14 yıldan beri aralıksız olarak katılım gösteren Trio Deniz, bu yıl 2 bin 500 metrekare ile fuara katılıyor. Fuarda tarihinin en büyük standıyla yer alan Trio Deniz 24 teknesini bir arada sergiliyor.



Teknoloji, tasarım ve konforu bir arada sunan CNR Avrasya Boat Show'da milyon dolarlık yatların yanında her bütçeye uygun tekneler de sergileniyor. Özellikle balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği Safter'in 3,5 metre boyundaki teknesinin fiyatı ise 4 bin lira.



Fuarda, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Libya, Rusya, Almanya, Tunus, Bulgaristan, Polonya'nın da aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülkeden deniz tutkunları ağırlanıyor.



Özellikle Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinin fuara yoğun ilgisi bulunuyor. Geçen yıl yerli ve yabancı 67 bin 140 kişi tarafından gezilen fuarın ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 30 artış hedefleniyor.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak CNR Avrasya Boat Show, denize gönül verenleri Deniz Söyleşilerinde buluşturacak. Cemiyet dünyasının önemli simalarından Ayşegül Dinçkök, CNR Avrasya Boat Show kapsamında düzenlenecek 'Kadın Sualtı Fotoğrafçıları ile Denizlerin Gizemleri' konulu panelde su altı fotoğrafına merakı olan sanatseverler ve deniz tutkunları ile buluşacak.



Akdeniz, Karayipler ve ABD'nin doğu kıyısındaki nehir ve kanalları dolaşıp, iki kez Atlantik Okyanusu'nu geçen ve bu seyirleri esnasında 25 gün hiç kara yüzü görmeden denizde yaşayan Hülya Leigh deneyimini fuar ziyaretçileri ile paylaşacak. Deniz Biyoloğu, Yazar, Doğu Akdeniz bölgesine dair en zengin su altı fotoğraf ve video stok arşivine sahip Su altı Fotoğrafçısı Mert Gökalp de fuarda denizseverlerle buluşacak.

