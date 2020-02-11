CNR'da kitap coşkusu devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel CNR'da kitap coşkusu devam ediyor - Son Dakika

CNR'da kitap coşkusu devam ediyor

6 saat önce

7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nı bu yıl 9 günde 350 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

CNR'da kitap coşkusu devam ediyor, System.String[]

7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nı bu yıl 9 günde 350 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Kitap tutkunlarının adeta akın ettiği fuarda hikayeden romana, şiirden sınava hazırlığa kadar farklı içerikte pek çok kitap görücüye çıkıyor. Fuarda ziyaretçiler, kitaplara yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabiliyor. Fuarda ayrıca 300'ün üzerinde yayınevi ve 550'yi aşkın markanın milyonlarca kitabı okuyucuyla buluşuyor.

İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür şöleni

İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan CNR Kitap Fuarı, 20 bin metrekarelik alanda kitap tutkunlarına ev sahipliği yapan fuarın bu yılki temasını "Keşfet" oluşturuyor. Fuarda 350'den fazla söyleşi, seminer, panel ve sergi etkinliği yer alıyor. 600'ün üzerinde yazar imza günü etkinliğinin düzenleneceği fuarın 9 günde 350 binin üzerinde kişiyi ağırlaması bekleniyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mircea Lucescu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren üçüncü şirket oldu Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:42:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CNR'da kitap coşkusu devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]