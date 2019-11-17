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CNR Fashionist, 19 Kasım'da kapılarını açacak

6 saat önce

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, 19-21 Kasım'da CNR Expo İstanbul Fuar...

CNR Fashionist, 19 Kasım'da kapılarını açacak, System.String[]

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, 19-21 Kasım'da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, fuarda, farklı model ve renk seçenekleriyle abiye, gelinlik, damatlık, takım elbise ve şık giysilerde son model tasarımlar görülebilecek.

Yerli ve yabancı 100'ün üzerinde firmanın 500'ün üzerindeki markasına ait 10 binlerce ürününün sergileneceği fuar, dünyaca ünlü 59 firmanın özel defilesine ev sahipliği yapacak. Miss Turkey ve Best Model Turkey yarışmalarında başarı elde eden modellerin katılımıyla düzenlenecek defileler, birbirinden renkli görüntülere sahne olacak.

Miss Turkey ve Best Model Turkey yarışmalarında ilk 3'e giren 30 modelin katılımıyla gerçekleştirilen CNR Fashionist defilelerinin bu yılki sürpriz ismi, dünyanın önde gelen Espor yarışçıları arasında gösterilen 21 yaşındaki Cem Bölükbaşı olacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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