CNR Food İstanbul - Çekya Başbakanı Andrej Babis

Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Gıda konusunda iki ülkenin daha güzel işbirlikleri yapacağına inanıyorum ve karşılıklı ticaret hacmimizi de artırmaya ümit ediyorum." dedi.

Babis, Çekya'nın partner ülke olduğu CNR Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri ve Ambalaj Fuarı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Babis, dünya gıda sektörünün en önemli fuarlarından olan CNR Food İstanbul'un açılışında konuştu.

Babis, Türkiye ziyaretinin çok başarılı geçtiğini belirterek, "Türkiye'de harika 2 gün geçirdim ve çok güzel görüşmeler yaptım. Burada olmaktan çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2 saat boyunca ikili ve ekonomik ilişkileri, Avrupa Birliği sürecini ve göç meselesini ele aldık. Ayrıca birçok yeri ziyaret ettim. Görüşmelerin güzel sonuçları oldu." diye konuştu.

Fuara çok sayıda Çek firmanın katılım gösterdiğini dile getiren Babis, Çek firmaların ürünlerinin Türk tüketicilere ulaşmasından büyük memnuniyet duyacağını söyledi.

Babis, son zamanlarda gıdanın dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sudan sonraki en önemli konulardan biri gıda. Bunun yanında tarım da çok ciddi bir konu. Geleceğimizi ve nesillerimizi korumak için gıdaya daha fazla önem vermeliyiz. Ben Türkiye ziyaretimde çok güzel zamanlar geçirdim. Türkiye'de geçirdiğim 2 günde harika yemekler yedim. Gıda alanında iki ülkenin daha güzel iş birlikleri yapacağına inanıyorum ve karşılıklı ticaret hacmimizi de artırmaya ümit ediyorum. Buradaki Türk ve Çek şirketler başarıları diliyorum. "

Babis konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesini kesti, Çek ve Türk firmaları ziyaret ederek sohbet etti.