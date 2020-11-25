CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı

25.11.2020 14:44

CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul 2020 kapılarını açtı.

CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL - Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul 2020 kapılarını açtı. Fuarda 24 ayar yenilebilir altın buzdan, gıda sektöründe kullanılan endüstri 4.0 robotlara kadar bir çok ürün yerini aldı.

CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapıyor. 2 bin 500'ü aşkın yabancı satın almacının katılacağı fuar ziyarete açıldı.

Fuarda gıda sektöründe endüstri 4.0 uygulaması olarak kabul gören robotlar görücüye çıktı. TÜBİTAK destekli, 4 milyon TL yatırımla Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve yüzde 100 yerli üretim olan robotlar, standa kurulan üretim bandında paketleme, dolum ve taşımaya yönelik hünerlerini sergiledi.

"İnsansız şekilde üretim kapasitesini gerçekleştirebilecekler"

Robot üreticisi firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Osman Akcan, "Yaptığımız ekipmanlar endüstri 4.0'da alt yapıyı oluşturuyor. Bu insansız fabrikalar bize neyi kazandırıyor? Yakın gelecekteki, bu pandemi süreciyle beraber, insan kolaylığı, standart ürünler, kaliteli ekipmanlar ve hijyenik ortamlar sağlamakta. Bu uygulamayla beraber insanların daha rahat daha ferah insansız bir şekilde üretim kapasitesini gerçekleştirebilecekler" dedi.

Fuarda ayrıca birbirinden farklı içecekler, kuru meyve ve sebzeler, temel gıda ürünleri, hijyen ürünleri, şarküteri ve hazır gıda ürünleri yer aldı. Fuarın en ilgi çeken ürünlerinden biri de 24 ayar yenilebilir altın buz oldu.

"Altın buza gençlik iksiri diyebiliriz"

Altın buz üreticisi firmanın sahibi Adile Karaarslan, "Buz sağlıklı koşullar altında üretildiği zaman insan vücuduna bir çok faydası var. Ödem attırıcı, zayıflamaya etkisi olan bir ürün. Yenilebilir altın, vücudunuzdaki herhangi bir yapı bozulduğu zaman onu tedavi etmeye yarıyor. Midedeki yaraları tedavi ediyor. Bunun yanı sıra gençlik iksiri de diyebiliriz. İki sağlık bir arada olduğu zaman buzun altın çağı oluyor. Çok hoş karşılandı. Birkaç otelle görüşmelerimiz oldu" diye konuştu.

Öte yandan fuarda mağaza ve market ekipmanları, kümes ve av hayvanları ürünleri, hububat ve bakliyat ürünleri, atıştırmalık ürünler, gıda katkı maddeleri, süt ve süt ürünleri, şekerleme, bisküvi ve unlu mamuller vatandaşlara tanıtıldı. Özellikle 4'ü bir arada meyveli kahveler fuarı gezenlerin ilgi odağı oldu.

"Dünya genelinde ürünün alternatifi yok"

Meyveli kahve üreten firmanın yetkilisi satıcısı Kemal Sinan, "Ürünlerimiz, 4'ü bir arada meyve aromalı kahvelerimiz. 11 çeşit meyvemiz mevcut. Çikolata, böğürtlen, badem, aklınıza gelebilecek bütün meyvelerimiz mevcut. Bu ürünlerimizi ihracat ve yurt içinde pazarlama konusunda CNR Holding'in yapmış olduğu fuarla birlikte hızlandırmış durumdayız. Ürünlerimizin hepsi yerli üretimdir. Meyveli kahvelerimizde müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Dünya genelinde ürünün alternatifi yok" şeklinde konuştu.

Fuarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alarak, yeni korona virüs tedbirleri uygulandı.

Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlandı.

CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı
CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı
CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı
CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı
CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı
CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı
CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CNR FOOD İstanbul Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi


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