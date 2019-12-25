CNR Holding, Mersin'i fuar şehrine dönüştürdü

CNR Holding, Mersin'i bir fuar şehrine dönüştürdü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Mersin fuarlarında 10 yılı aşkın süre içerisinde 10 binlerce markayı yaklaşık 2 milyon sektör profesyoneliyle buluşturan CNR Holding, B2B görüşmeleri sayesinde milyarlarca dolarlık iş hacminin oluşmasına da katkı sağladı.

Mersin Fuarları 2020'de de katılımcı ve ziyaretçisine yeni fırsatlar sunacak.

Tekstilden gıdaya, mermerden mobilyaya, gayrimenkulden sağlığa kadar birçok alanda yıl içerisinde 50'nin üzerinde uluslararası ihtisas fuarları organize eden CNR Holding, Mersin fuarlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Başta Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; yerel yönetimlerden büyük destek gören CNR Holding, adeta bir fuar şehrine dönüştürdüğü Mersin'de 10 yılı aşkın bir süredir 10 binlerce markanın ürünlerini yerli ve yabancı 2 milyonu aşkın sektör profesyoneliyle buluşturdu.

B2B görüşmeleri kapsamında milyarlarca dolarlık iş bağlantılarının gerçekleştirildiği Mersin fuarları, gelecek yıl da mevcut ve yeni fuarlarla katılımcı ve ziyaretçisine kazandırmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, şunları kaydetti:

"Stratejik konumu ve ticari potansiyeliyle ülkemizin en önemli şehirleri arasında yer alan Mersin, üretim ve dış ticarette Türkiye'nin yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor. Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik anlamda güçlenmesinde önemli bir payı olan Mersin, Türkiye'nin en büyük liman kenti olmasının yanı sıra tarım ve ticaretiyle de ilgi çekiyor" dedi.

Mersin'in özellikle gıda üretimi ve ihracatta önemli bir değer haline geldiğini ve çevresinde yer alan illerle 8 milyon nüfusa etki ettiğini bildiren Ceyda Erem, "Aralarında Irak, Rusya, Suriye, Almanya, İsrail, Ukrayna, Mısır, Lübnan, KKTC, Suudi Arabistan ve ABD'nin de bulunduğu 184 farklı ülkeye yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren bir kentten söz ediyoruz. Mersin, bu yönüyle Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şehirleri arasında üst sıralarda yer alıyor." yorumunu yaptı.

Sosyoekonomik anlamda her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren Mersin'in ticari potansiyelinin farkında olduklarını belirten Erem, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için yerel yönetimler ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.

10 yılı aşkın süredir Mersin'de Türkiye'nin önde gelen sektörlerine yönelik ihtisas fuarları düzenlediklerini bildiren Erem, 2020 yılında da mevcut ve yeni fuarlar ile yerli ve yabancı binlerce markayı ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleri ile buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.