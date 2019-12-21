CNR İMOB'da geri sayım - Son Dakika
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CNR İMOB'da geri sayım

6 saat önce

Bir milyar dolarlık ihracat, 2 milyar dolarlık ise ticaret hacmi hedefleyen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 21-26 Ocak'ta gerçekleştirilecekCNR Holding açıklamasına göre, İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle...

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Bir milyar dolarlık ihracat, 2 milyar dolarlık ise ticaret hacmi hedefleyen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 21-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek

CNR Holding açıklamasına göre, İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Sektör profesyonellerini 16. kez buluşturacak fuar, bu yıl da aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya Britanya, Japonya, Fransa, Vietnam, Türkiye, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın bulunduğu mobilya devlerini bir araya getirecek.

CNR Expo'da 750'nin üzerinde firmanın binlerce ürününü sergileyeceği fuarın, 150 bin metrekarelik alanda 50 bini yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Fuar, CNR Holding'in 5 kıta ve 186 ülkede 10 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip Business Intelligence Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemi sayesinde, bu yıl da yoğun bir katılıma sahne olacak. Salt mobilya fuarı olarak ele alındığında, gerek metrekare, gerek katılımcı ve gerekse de ziyaretçi açısından dünyanın en büyük ev mobilyaları fuarı niteliği taşıyan CNR İMOB, B2B Eşleştirme Programı ile profesyonel alıcı ve satıcıyı tek çatı altında bir araya getirecek. Fuarın sağlanacak 2 milyar doları aşkın iş hacmi ile 2020 yılına damga vurması hedefleniyor.


Gelecek 3 yılda üretimini 5, ihracatını ise 2 katına çıkarmayı hedefleyen Türk mobilya sektörü de CNR İMOB'dan umutlu.

Global pazardan aldığı payı her geçen gün artıran Türk mobilya sektörü, fuar sayesinde 2020 ihracatını 5 milyar dolar seviyesine çıkaracak. Türk mobilya sektörü, fuarla birlikte yeni pazarların da kapılarını aralayacak. Bir milyar dolar ihracat hedefli fuarın, KDV'nin tekrar yüzde 18'e çıkması ve ham madde fiyatlarının yükselmesi nedeniyle endişeli günler geçiren Türk mobilya sektörüne can suyu olacak.

İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Erat, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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