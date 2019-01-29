CNR İMOB Haftası Mobilya Sektörünü İstanbul'da Ağırladı

Güleç: Türkiye mobilya sektörü Türkiye ihracatının öncü kuvvet niteliğinde akıncı birlikleri rolünü üstlenmiştir

Türkiye mobilya sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 122.516 toplam ziyaretçi ile kapılarını kapattı. Kapanış günü fuarı ziyaret ederek izlenimlerde bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, CNR İMOB'un mobilya sektörünün 2023 hedefi olan 6 milyar dolara ulaşmasında önemli bir konumda olduğunu söyledi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ise sektör olarak 2019 yılsonu hedefi olan 4 milyar doların önemli bir kısmını CNR İMOB'da gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca Güleç, 38.816 kişi ile CNR İMOB'un yabancı ziyaretçi rekoru kırdığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin en önemli taşlarından biri olan ve mobilya sanayisini tek çatı altında buluşturmak için bu yıl 15. kez düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 27 Ocak 2019 Pazar günü sektör profesyonellerine kapılarını kapattı. Türkiye ekonomisinin 2023 vizyonu çerçevesinde mobilya endüstrisinin ihracat hedeflerine ulaşmasında her geçen yıl katkısını artıran fuar, katılımcılardan tam not aldı.

Fuarın son gününde CNR İMOB'u ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, sektörün bu kadar geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracat hedefleri noktasında mobilya sektörünün de önemli bir konumda olduğunun altını çizen Nebati, ülkemizin her şehrinde, her köşesinde mobilya üretebildiğimizi, bu bakış açısıyla da sektörün istihdam dostu olduğunun altını çizdi.

"Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

CNR İMOB'u Türkiye mobilya sektörünün dünyaya açılan vitrini olarak değerlendirdiklerinin tekrar altını çizen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Bugün sektör, 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaparak yeni bir rekora imza attı ve 179 ülkeye mobilya satarak ülke çeşitliliğinde en yaygın sektör oldu. Bundan gurur duyuyoruz. Bu güçle 2019 yılsonu hedefimiz olan 4 milyar dolara daha rahat ulaşacağız. Bundan şüphemiz yok. Biz federasyon olarak KDV indiriminin artık kalıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili tüm detayları sayın banka yardımcım ile paylaştık. Bu hamle olduğunu taktirde 2023 yılında sektörel bazda en çok ihracat yapan ilk 5 ülkeden birisi olacağımızı, 40 bin üreticimizin en az yarısı olan 20 bin üreticimizin faal ihracatçı olacağını biliyoruz. Bu sebeple, devletimizin alacağı kalıcı KDV indirim kararının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.