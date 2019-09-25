CNR İMOB tanıtımları hız kesmiyor

CNR Holding'in, 16. CNR İMOB 2020 yurt dışı tanıtımı ABD, Çin, Almanya, Rusya, Dubai, İtalya, Cezayir, Malezya ve Hindistan'ın ardından bu kez İspanya'da yapıldı. İspanya'nın en önemli şehirlerinden Valencia'da, 17-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla yüz bine yakın potansiyel mobilya alıcısına ulaştırıldı.

En son ocak ayında düzenlenen fuarda 1.2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi, 1.5 milyar dolarlık da iş bağlantısı gerçekleştirilmişti. Binden fazla markanın yer aldığı 15. CNR İMOB'da, 38 bin 816 yabancı ziyaretçi ağırlandı. CNR İMOB 2020, yurt dışı tanıtımları sayesinde hem yabancı alıcı sayısını, hem de fuar esnasında gerçekleştirilen ihracat oranını yüzde 50 artırmayı hedefliyor.