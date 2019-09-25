Son Dakika Haberleri: CNR İMOB tanıtımları hız kesmiyor
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CNR İMOB tanıtımları hız kesmiyor

22 dakika önce

CNR İMOB, dünyanın en büyük salt mobilya fuarı olma özelliğini korumak için yurt dışı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

CNR İMOB tanıtımları hız kesmiyor, System.String[]

CNR Holding'in, 16. CNR İMOB 2020 yurt dışı tanıtımı ABD, Çin, Almanya, Rusya, Dubai, İtalya, Cezayir, Malezya ve Hindistan'ın ardından bu kez İspanya'da yapıldı. İspanya'nın en önemli şehirlerinden Valencia'da, 17-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla yüz bine yakın potansiyel mobilya alıcısına ulaştırıldı.

En son ocak ayında düzenlenen fuarda 1.2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi, 1.5 milyar dolarlık da iş bağlantısı gerçekleştirilmişti. Binden fazla markanın yer aldığı 15. CNR İMOB'da, 38 bin 816 yabancı ziyaretçi ağırlandı. CNR İMOB 2020, yurt dışı tanıtımları sayesinde hem yabancı alıcı sayısını, hem de fuar esnasında gerçekleştirilen ihracat oranını yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

İnşaat Mühendisleri Odası, Hindistan, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:22 Kaynak: Bültenler
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