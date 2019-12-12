"CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı" gelecek ay yapılacak

Ticaret Bakanlığı ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğiyle 16'ncısı gelecek ay düzenlenecek CNR İMOB- İstanbul Mobilya Fuarı'ndan 2 milyar dolarlık iş hacmi bekleniyor.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine, KOSGEB'in desteğiyle 21-26 Ocak 2020'de CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mobilya sektöründe yıl sonu itibarıyla ihracatta 4 milyar dolar, iç pazarda ise 50 milyarlık satış öngördüklerini belirten Güleç, 2023 sonunda dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almayı amaçladıklarını aktardı.

İMOB kapsamında bu yıl yaptıkları B2B görüşmeleriyle 1,5 milyar dolarlık iş bağlantısı kurulmasına vesile olduklarını bildiren Güleç, 2020 hedeflerinin ise 2 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Güleç, modernden klasik mobilyalara, modülerden ofis mobilyalarına, oturma gruplarından bebek, çocuk, genç mobilyalarına, yataklardan aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürün gruplarının sergileneceği CNR İMOB-İstanbul Mobilya Fuarı'nı, Türkiye mobilya sektörünün dışa açılan önemli vitrinlerinden biri olarak nitelendirdi.

Bu sene 150 bin metrekarelik alanda 35 ülkeden firmalara ve ziyaretçilere ev sahipliği yapan İMOB'a, 2020'de 50 ülkeden katılım sağlanacak. Ayrıca başta ABD ve Çin olmak üzere Avrupa, yükselen Asya pazarı, Afrika ve Orta Doğu'da dünya mobilya pazarını elinde bulunduran ülkelerden gelen 50 bin yabancı dahil 150 bin ziyaretçinin katılımı hedefleniyor.

Türkiye mobilya sektörünün en yenilikçi, tasarım, trend ve akıllı ürünleri sergileneceği fuarı, uluslararası ve ulusal platformlarda yer alan zincir mağazaların yetkilileri, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, mimarlar ve iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar ve mobilya mağazalarının sorumluları ziyaret edecek.