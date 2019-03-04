Son Dakika Haberleri: CNR Kitap Fuarı, 9 Mart'ta başlıyor

CNR Kitap Fuarı, 9 Mart'ta başlıyor

47 dakika önce

Yerli ve yabancı 200'ün üzerinde yayınevinin katılımı ile 15 bin metre kare alanda düzenlenecek 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 9 Mart'ta CNR EXPO Yeşilköy'de başlıyor.

CNR Kitap Fuarı, 9 Mart'ta başlıyor, System.String[]
Yerli ve yabancı 200'ün üzerinde yayınevinin katılımı ile 15 bin metre kare alanda düzenlenecek 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 9 Mart'ta CNR EXPO Yeşilköy'de başlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10 

Yeşilköy, Ekonomi
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