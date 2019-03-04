CNR Kitap Fuarı, 9 Mart'ta başlıyor
47 dakika önce
Yerli ve yabancı 200'ün üzerinde yayınevinin katılımı ile 15 bin metre kare alanda düzenlenecek 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 9 Mart'ta CNR EXPO Yeşilköy'de başlıyor.
Yerli ve yabancı 200'ün üzerinde yayınevinin katılımı ile 15 bin metre kare alanda düzenlenecek 6. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 9 Mart'ta CNR EXPO Yeşilköy
'de başlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10
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