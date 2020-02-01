CNR Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CNR Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor - Son Dakika Ekonomi

CNR Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor

6 saat önce

Uluslararası CNR Kitap Fuarı 7. kez kapılarını ziyaretçilere açacak.

CNR Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor, System.String[]

Uluslararası CNR Kitap Fuarı 7. kez kapılarını ziyaretçilere açacak.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 300'ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan fuar, yerli ve yabancı 300'ü aşkın yayınevi ve 550'nin üzerinde markanın kitaplarını 500 binden fazla okuyucuyla buluşturacak.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı 8 - 16 Şubat'ta CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 7'nci kez kitapseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı 300'ün üzerinde yayınevi ve 550'yi aşkın markanın katılacağı fuarda kitapseverleri söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 350'den fazla etkinlik bekliyor.

İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan CNR Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler, 600'ün üzerinde yazarla imza günlerinde tanışma fırsatı bulacaklar.

Bu yılki CNR Kitap Fuarı'nın onur konuğu Başkomser Nevzat karakterinin yaratıcısı, dünyaca ünlü polisiye roman yazarı Ahmet Ümit oldu. Yeni kitabı "Aşkımız Eski Bir Roman" ile hayranlarının bir kez daha dikkatini çeken Ahmet Ümit, fuar kapsamında düzenlenecek imza gününde kitap tutkunları ile bir araya gelecek.

Bu yıl fuarın en ilgi çeken ismi ise; Şengül Boybaş. Netflix Orijinal Yapımı "Atiye" dizisine ilham veren "Dünyanın Uyanışı" isimli romanın yazarı olan Şengül Boybaş, fuarda gerçekleştireceği söyleşide, katılımcıları gizemli bir yolculuğa çıkaracak.

Yüzde 70'e varan indirimlerle hikayeden romana, şiirden sınava hazırlığa kadar farklı içerikte pek çok kitabın görücüye çıkacağı fuarın bu yılki teması ise "Keşfet". 15.000 metrekarelik alanda kitap tutkunlarına ev sahipliği yapacak olan fuarı, 9 günde 500 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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