CNR Yacht Festival'i devam ediyor

Yeni nesil tasarımların görücüye çıkacağı CNR Yacht Festival'i Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda devam ediyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından DENTUR iş birliği ile organize edilen CNR Yacht Festival'i, 20 Ekim'e kadar Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda ziyaret edilebilecek.

Dünya markalarını temsil eden firmaların yanı sıra en prestijli yerli üreticileri de misafir edilen festivalde, kategorilerinin en iyisi olan mega yat, tekne ve yelkenlilerin yanı sıra şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri de sergileniyor.

Fiyatı 5 bin lira ile yaklaşık 35 milyon lira arasında değişen teknelerin görücüye çıktığı festivale, 25 binin üzerinde deniz tutkununun katılması bekleniyor.

Festivali ziyaretçilerinden Atılay Uluışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivaldeki ürün zenginliğinin tatmin edici düzeyde olduğunu belirterek, festivalin kapalı alanlarda yapılan tekne fuarlara göre açık ve doğal ortamında yani denizin üstünde yapılıyor olmasının deniz severler için çok önemli olduğunu kaydetti.

Yerli üretim teknelerin yabancı ürünlere göre çok daha kaliteli bulduğunu anlatan Uluışık, tüm deniz tutkunlarını festivale davet etti.

Festivalde sergilenen yüzde 100 elektrikle çalışan tekneyi üreten Volan Boats İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Barış Semiz de, teknenin yüzde 92 oranında yerli üretim olduğunu söyledi.

Semiz, teknenin en büyük avantajının fosil yakıt tüketmeyen çevre dostu bir araç olduğunu belirterek, "Deniz bisikletleriyle jet ski arasındaki ürün tamamıyla eğlence sektörüne hizmet etmesi için üretildi. Şu ana kadar üretilen teknelerin tamamını ihraç ettik. Hedefimiz gelecek yıl 500-750 tekneyi daha ihraç etmek." ifadelerini kullandı.

Mursan-Sanboat sahibi Okan Oğuztürk de, 40 yıldır tekne ürettiklerini belirterek, fuarda sergiledikleri modelin motor ve navigasyon hariç tüm aksanlarının Bursa'daki fabrikasında ürettiklerini söyledi.

Şirketin 23 farklı ülkede ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Oguztürk, "Türkiye'de nitelikli işgücüyle, kaliteli ürünler üretiyoruz. Yerli üretimin bir avantajı da servis bakımı anlamında çok daha uygun fiyatlı çözümler sunabiliyoruz. Ülkemiz hem Motoyat hem megayat üretimi noktasında çok iyi bir noktada. Bir yatın 'Made in Turkey' damgalı oluşu, iyi bir referans anlamı taşıyor." diye konuştu.

- Sergilenen en pahalı yat 5,4 milyon avro

TRIO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ise, pazar akşamına kadar devam edecek festivalin denizcilik sektöründeki önemli bir eksiği olan deniz fuarlarının bir tamamlayıcısı olduğunu kaydetti.

Denizcilik endüstrisi aslında çok sığ bir endüstri olduğunu vurgulayan Bekiroğlu, Türkiye'nin bu alanda yatırım yaparak global pazarda etkinliğinin artırabileceğini söyledi.

Festivalde sergilenen en pahalı yata ilişkin Bekiroğlu şunları kaydetti:

"Yat yaklaşık 30 metre boyutunda, 2 adet 2175 beygir motoru var. 4 personelle beraber 4 ayrı kamerada 8 misafir çok rahat ağırlanabilir. Yatta, tatlı su yapıcısından pis su arıtmaya kadar, uydu haberleşmeden televizyona kadar teknolojiye dair herseye var. İtalyan menşeili teknenin fiyatı 5,4 milyon avro."

100'ün üzerindeki markanın yeni nesil deniz araçlarını sergileyeceği festivalde, son model tekne tanıtımları da yapılacak. Türk denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirecek olan CNR Yacht Festival'de denizcilik sektörünün tüm aksesuar ve ekipmanları da yer alacak.

Festival, su sporları, rüzgar sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak.