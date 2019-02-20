Çoban Ateşi 23 Şubatta İzmir'de Yanıyor

Eski Devlet ve Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu liderliğinde başlayan çoban ateşi hareketi her geçen gün halktan gördüğü büyük ilgi ve destekle genişlemeye devam ediyor. İzmir'de yapılacak olan geniş katılımlı toplantıya İzmir ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların katılacağı belirtiliyor.

Türkiye'yi yeniden Demokratik Parlamenter rejime, Hukuk Devletine, Lâik Cumhuriyete kavuşturmak,yeniden kalkınmış Büyük Türkiye'yi yaratıp, bölünmüş bir milleti birleştirmek ve ülkeyi kaybettiğimiz huzura kavuşturmak için "Çoban Ateşi" hareketini başlattık,diyen Rifat Serdaroğlu "Çoban Ateşi hareketinin sahibi sadece Türk Milletidir. Çoban Ateşlerinin, siyasi bir yapıya dönüştürülüp, dönüştürülmeyeceğine yine Türk Milleti karar verecektir." İfadelerini kullandı.

Rifat Serdaroğlu,çoban ateşi hareketinin siyasi bir yapıya dönüştürülmesi halinde nasıl bir parti olacağını ve neler yapacaklarını da açıkladı.

Serdaroğlu şunları söyledi:

Bu söyleyeceklerim, şimdilik benim düşüncelerimdir. Üzerinde tartışmalar, çalışmalar, uzman görüşleri alınıp olgunlaşınca, "Çoban Ateşi Hareketi" görüşü olarak kamuoyuna takdim edilecektir.

-Genel Başkanlar iki dönem için seçilirler. Bu süre hiçbir nedenle uzatılamaz.

-Parti içi tüm aday belirlemelerinde her şey ÜYE katılımı ile yapılacaktır.

-Belediye Başkan Adayları, Belediye Meclis adayları o ilçe veya o ildeki üyelerin katılımıyla yapılacaktır.

- Milletvekili adayları sıralamasını da partili üyeler belirleyecektir.

-Milletvekili belirlemede Genel Merkezin kontenjanı yetkisi %3'tür. (Yüzde Üç)

-Genel Başkanlar 1000-1200 delege ile değil, her il için belirlenecek 600 İl delegesi hesabıyla, ülke genelinde yaklaşık 50.000 (Elli Bin) delege tarafından seçilecektir. (Seçim Yöntemi daha sonra açıklanacaktır)

-Teşkilat- Genel Merkez Yönetimi- Milletvekili- belirleme seçimlerinde şu oranlar mutlaka korunacaktır. 1/3 oranında Kadın, 1/3 oranında 40 yaş altı genç, 1/3 oranında da 40 yaş üstü genç!

-Partiler, devletten hazine yardımı adı altında para almayacaklardır. (Yasa gerekli)Vatandaştan toplanan paralardan oluşan bütçeden, neden siyasi partilere para verilir ki?Ben vergi veriyorum fakat benim param, dünya görüşüme uymayan bir partiye gidiyor!

Partiler, sadece üyelerinden para alabilmelidir. Örnek verelim;

Erdoğan, AKP'nin 10 Milyondan fazla üyesi olduğunu söylüyor! Her üye senede 100 TL bağış yapsayılda 1 Milyar TL yapar. Yetmez mi?

Üyeler partilerine para vermezse, o parti zaten bitmiş demektir. Üyelerinin güvenmediği partiyeTürk Milleti niçin güvensin ki?

-Parti iktidar olduğunda, bürokraside görevlendireceği bürokrat adaylarını, Genel Merkezde oluşturulacak "Kadrobank" denen bilgi işlem deposundaki ehil kişilerden seçilecektir.(Genel Başkanın veya Bakanın asker arkadaşı veya akrabası atanamayacaktır.)

Tabii ki ülkemizin kaderini teslim edeceğimiz siyasi partiler ile ilgili yenilik önerileri bunlarla sınırlı değil. Günlük yazı formatında şimdilik bu kadarla yetinelim.

Siyasette de ticarette de insan ilişkilerinde de "Denenmiş ve başarılı olamamış" kişileri tekrar denemek hem zaman hem de kaynak kaybıdır.

Devlet Adamı niteliği taşımayan, kavgadan beslenen, proje aklı bulunmayan, ülkesini zenginleştiremeyen, insanlarının huzurunu bozan, dini siyasete alet eden tembel ve yeteneksiz Genel Başkanlardan demokratik yollarla kurtulmaz isek,düze çıkmamız mümkün olamaz…Takdir ve karar Büyük Türk Milletinindir…"

Rifat Serdaroğlu İzmirlilere de çağrıda bulunarak "Vatan ortak paydasında ve Anayasamızın ilk 6 maddesini kafasında ve gönlünde kabul etmiş tüm İzmirlileri demokrasi şölenine davet ediyoruz." Dedi.

Çoban Ateşi'nin İzmir buluşması 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Saat 12.30 Fuar Basmane Kapısı girişi 1/B Holünde gerçekleşecek.