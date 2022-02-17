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Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş - Son Dakika

Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş

17.02.2022 19:37

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan feci olayda, bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban, çalılıkların arasında 20 yaşındaki işitme ve konuşma engelli kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Olay günü genç kadınla görüşen başka bir engelli şüpheli gözaltına alındıktan sonra her şeyi itiraf etti. Cinayeti bir kişinin azmettirmesiyle kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Işıktepe Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban, çalılıkların arasında bir kadın cesedi görünce durumu yetkililere bildirdi.

ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere (20) olduğunu belirlediği kadının, bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Kadının cenazesi morga gönderildi.

KISKANÇLIK CİNAYETİ İDDİASI

Esendere'nin olay günü kendisi gibi engelli M.C.Y. ile görüştüğünü saptayan jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, sorgusunda, cinayeti Adana'da yaşayan R.A'nın azmettirmesi ve kıskançlık sebebiyle işlediğini iddia etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan R.A. ile olaya karıştığı ileri sürülen R.D. jandarmaya götürüldü. Zanlılardan M.C.Y. ile R.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Esendere'nin öldürülmesinin ardından hızlıca soruşturmaya başlandığı belirtilerek, "Şüphelilerden M.C.Y. ile R.A. tutuklama istemiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli R.D. hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş olup halen tedbiri devam etmektedir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş
Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Engelli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş - Son Dakika
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