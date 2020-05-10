Çoban çiçekleri kar altında kaldı - Son Dakika

ERZURUM'un Olur ilçesinde, mayıs ayında yağan kar ile birlikte Ormanağzı köyünün Şamatur Yaylası'nda çıkan çoban çiçekleri beyaz örtü ile kaplandı. Lapa lapa yağan kar tabakası ile birleşen sarı çoban çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Erzurum'da kar sürprizi yaşandı. Kentin birçok noktasında etkili olan kar, şaşkınlık yarattı. Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü, Şamatur Yaylası'nda gezintiye çıkanlar, bir anda kar yağışına yakalandı. Lapa lapa yağan kar, sarı çoban çiçeklerini beyaza bürüdü. Şamatur ve Coreker yaylasına gezmeye giden vatandaşlar kar yağışında cep telefonları ile öz çekim yaptılar. Kar örtüsü altındaki sarı çiçeklerin doyumsuz manzara oluşturduğunu söyleyen Öner Elibol, "Yaylaya geziye geldiğimizde muhteşem bir manzara ile karşılaştık. Renk cümbüşü üzerindeki beyaz örtü eşsiz bir görüntü oluşturmuş" dedi.