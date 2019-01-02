Çoban Çocukların Zorlu Mesaisi
1 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Suriye sınırında bulunan Şenyurt Mahallesi'nde 7 yaşındaki 2 çocuk, okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak, ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor.
Mardin
'in Kızıltepe
ilçesi Suriye
sınırında bulunan Şenyurt
Mahallesi'nde 7 yaşındaki 2 çocuk, okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak, ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor.
Kızıltepe'nin Suriye sınırında bulunan Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Mahmut Şar ve Kasım Dinidil, okul çıkışları ve hafta sonlarını çobanlık yaparak geçiriyor. Hava sıcaklığının 3 derecelere kadar düştüğü bölgede zorlu şartlarda köydeki keçilere bakan çocuklar, ailelerinin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyor. İkinci sınıf öğrencisi çobanlardan Kasım Dinidil, annem ve babasının Kızıltepe'de çalıştığını anlatarak, kendisinin de tatillerde ve okul sonralarında keçilere baktığını ifade etti. Hayalinin öğretmen olmak olduğunu belirten Dinidil, keçileri sevdiğini ama bakmaktan çok mutlu olmadığını, kışın üşüdüklerini dile getirdi. - MARDİN
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:10 Kaynak: İHA
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak
Erzurum'da, 14 Yaşındaki İki Kafadar Kar Evi Yaptı
İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı