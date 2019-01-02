Çoban Çocukların Zorlu Mesaisi...hem Okuyorlar, Hem de Çobanlık Yapıp Geçimlerine Katkı Sağlıyorlar
1 saat önce
Çoban çocukların zorlu mesaisi...Hem okuyorlar, hem de çobanlık yapıp geçimlerine katkı sağlıyorlarMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Suriye sınırında bulunan Şenyurt Mahallesi'nde 7 yaşındaki 2 çocuk, okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak, ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor.
Çoban çocukların zorlu mesaisi...Hem okuyorlar, hem de çobanlık yapıp geçimlerine katkı sağlıyorlar
MARDİN - Mardin
'in Kızıltepe
ilçesi Suriye
sınırında bulunan Şenyurt
Mahallesi'nde 7 yaşındaki 2 çocuk, okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak, ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor.
Kızıltepe'nin Suriye sınırında bulunan Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Mahmut Şar ve Kasım Dinidil, okul çıkışları ve hafta sonlarını çobanlık yaparak geçiriyor. Hava sıcaklığının 3 derecelere kadar düştüğü bölgede zorlu şartlarda köydeki keçilere bakan çocuklar, ailelerinin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyor. İkinci sınıf öğrencisi çobanlardan Kasım Dinidil, annem ve babasının Kızıltepe'de çalıştığını anlatarak, kendisinin de tatillerde ve okul sonralarında keçilere baktığını ifade etti. Hayalinin öğretmen olmak olduğunu belirten Dinidil keçileri sevdiğini ama bakmaktan çok mutlu olmadığını, kışın üşüdüklerini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:16 Kaynak: İHA
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