Son Dakika Haberleri: Çoban Çocukların Zorlu Mesaisi...hem Okuyorlar, Hem de Çobanlık Yapıp Geçimlerine Katkı Sağlıyorlar

Çoban Çocukların Zorlu Mesaisi...hem Okuyorlar, Hem de Çobanlık Yapıp Geçimlerine Katkı Sağlıyorlar

1 saat önce

Çoban çocukların zorlu mesaisi...Hem okuyorlar, hem de çobanlık yapıp geçimlerine katkı sağlıyorlarMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Suriye sınırında bulunan Şenyurt Mahallesi'nde 7 yaşındaki 2 çocuk, okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak, ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor.

Çoban çocukların zorlu mesaisi...Hem okuyorlar, hem de çobanlık yapıp geçimlerine katkı sağlıyorlar

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Suriye sınırında bulunan Şenyurt Mahallesi'nde 7 yaşındaki 2 çocuk, okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak, ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor.
Kızıltepe'nin Suriye sınırında bulunan Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Mahmut Şar ve Kasım Dinidil, okul çıkışları ve hafta sonlarını çobanlık yaparak geçiriyor. Hava sıcaklığının 3 derecelere kadar düştüğü bölgede zorlu şartlarda köydeki keçilere bakan çocuklar, ailelerinin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyor. İkinci sınıf öğrencisi çobanlardan Kasım Dinidil, annem ve babasının Kızıltepe'de çalıştığını anlatarak, kendisinin de tatillerde ve okul sonralarında keçilere baktığını ifade etti. Hayalinin öğretmen olmak olduğunu belirten Dinidil keçileri sevdiğini ama bakmaktan çok mutlu olmadığını, kışın üşüdüklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Suriye, Kızıltepe, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Pehlivan İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetti! Şenol Güneş, Forvette Son Kararını Verdi: Burak Yılmaz Gelsin

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:17:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çoban Çocukların Zorlu Mesaisi...hem Okuyorlar, Hem de Çobanlık Yapıp Geçimlerine Katkı Sağlıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]