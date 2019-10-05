Son Dakika Haberleri: Çoban festivali renkli görüntüler ile başladı
Son Dakika Güncel Haber

Çoban festivali renkli görüntüler ile başladı

38 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çobanların buluştuğu Geleneksel 4. Küçükbaş Çoban Festivali, ortaya renkli görüntülerin çıktığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Çoban festivali renkli görüntüler ile başladı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çobanların buluştuğu Geleneksel 4. Küçükbaş Çoban Festivali, ortaya renkli görüntülerin çıktığı kortej yürüyüşü ile başladı.


Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Geleneksel 4. Küçükbaş Çoban Festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Porsuk Bulvarı'ndan başlayarak Espark AVM'ye kadar devam eden kortej yürüyüşüne Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Ulusal Küçükbaş Konseyi Yönetim Kurulu, Eskişehir- Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler ile Eskişehir'in tüm ilçelerinden çobanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çobanların gözetiminde 100 koyun, 10 keçi, 7 koç ve 1 eşek ile gerçekleştirilen korteje vatandaşların ilgisi yoğun olurken, yürüyüş Espark AVM önünde sona erdi.


Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen Geleneksel 4. Küçükbaş Çoban Festivali, bu yıl 5-6 Ekim tarihlerinde Uluönder Kapalı Pazar Yeri'nde düzenleniyor. Yerli Koyun ırk sergisi, açık arttırma, çoban forumu, yerli ırklar ve ıslah forumu, çoban köpekleri güzellik yarışması, koyun güzellik yarışması ve kültür ırkları sergisi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festivalde katılımcı vatandaşlara da düzenlenecek çekilişler ile çeşitli hediyeler armağan edilecek. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Türkiye, ESPARK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışanlar yüksek maaş alacak Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 12:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çoban festivali renkli görüntüler ile başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]