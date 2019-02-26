Son Dakika Haberleri: Çoban İstihdamına 270 Bin TL'lik Destek

Çoban İstihdamına 270 Bin TL'lik Destek

1 saat önce

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2014 yılında 9 kişiyle başlayan Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteklemesi'ne müracaat eden kişi sayısının 2018 yılında 54 kişiye çıktığını ve bu kişilere 270 bin TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Çoban İstihdamına 270 Bin TL'lik Destek, System.String[]
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2014 yılında 9 kişiyle başlayan Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteklemesi'ne müracaat eden kişi sayısının 2018 yılında 54 kişiye çıktığını ve bu kişilere 270 bin TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

İl Müdürü Mustafa Kurt, İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılık alanında ihtiyaç duyulan tarım çalışanı yetiştirmek için düzenlenen protokol kapsamında küçükbaş hayvanların sevk ve idaresine yönelik "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" projesi kapsamında 2018 yılında Kütahya'da açılan kurslara 146 erkek, 20 bayan kursiyer katıldığını ve sertifika almaya hak kazandıklarını ifade etti.

Küçükbaş hayvancılığının önemini değinen Kurt, "Anadolu'da "Buğdayla koyun, gerisi oyun diye bir söz vardır, buğday ve koyun yetiştiriciliği tarım ve hayvancılığın temel unsurları, tarımın olmazsa olmazlarıdır, ülkemizdeki mevcut küçükbaş hayvan sayısının en az üç katının yetiştirilme imkanı vardır, meralarımız buna müsaittir. Küçükbaş yetiştiricilerimizin 2019 yılında da düzenlenecek olan kurslara katılarak sertifikalarını almalarını ve Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteklemesi'nden faydalanmalarını istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

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