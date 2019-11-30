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Çoban, kaldığı çadırda ölü bulundu

6 saat önce

Kırşehir'de Afganistan uyruklu çoban kaldığı çadırda ölü bulundu.

Çoban, kaldığı çadırda ölü bulundu, System.String[]

Kırşehir'de Afganistan uyruklu çoban kaldığı çadırda ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Akçaağıl köyünde çobanlık yapan Abdul Gani, hayvanları otlattık sonra çadırında uyudu. Sabah hayvanların otlatılmaya götürülmediğini fark eden çiftlik sahibi, Gani'yi çadırında hareketsiz buldu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Gani'nin öldüğünü belirledi. Gani'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna incelenmek üzere gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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