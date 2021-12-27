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Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı - Son Dakika

Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı

27.12.2021 15:23

Sosyal medyada bir çoban tarafından paylaşılan görüntü, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda, iki keçinin kavga etmesinin ardından boynuzlarını düğümledikleri ve bir daha ayrılamadıkları görüldü.

Çobanlar tarafından sosyal medyada paylaşılan videolar, hayli ilgi görüyor. Bu sefer de bir çobanın keçileri arasındaki kavgayla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada hayli ilgi gördü.

KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

İki keçi, otlatmaya çıkarıldıkları sırada sinirlenerek birbirlerine saldırmaya başladı. Bu sırada çobanın fark etmediği keçiler, bir süre sonra kavga etmeyi bıraktı.

YANINA YAKLAŞTIKLARINDA FARK ETTİ

Çoban, keçilerinin yanına yaklaştığında neden kavga edemediklerini anladı. Çünkü iki keçinin boynuzları birbirine dolanmışlardı. Keçiler bu nedenle hareketsiz kaldı. Video, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"SAVAŞ KİME NE KAZANDIRMIŞ Kİ SİZE NE KAZANDIRACAK"

Videoda çobanın sözleri de dikkat çekti. Keçilerine öğüt veren çoban, "Savaş kime ne kazandırmış ki size ne kazandıracak" ifadelerini kullandı.

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Savaş, kavga, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı - Son Dakika
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