Çoban kavşağında asfalt yama çalışması
12 dakika önce
Düzce Belediyesi Çoban kavşağında oluşan zemin bozulmalarına karşı asfalt yama çalışması başlattı.
Düzce Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
Çoban kavşağında oluşan zemin bozulmalarına karşı asfalt yama çalışması başlattı.
Düzce Belediyesi şehir merkezinin ana bağlantılarını oluşturan D-100 ile D-655 Karayollarının kesişim noktası olan ve trafik yükünü büyük bir ölçüde taşıyan Çoban Kavşağında bozulan noktaları onarmak üzere asfalt yama çalışması yapıyor. Geçtiğimiz aylarda içme suyu hattında patlama meydana gelmesi ve acil müdahale sonucu bozulan Cumayeri
yönü yan yol üzerinde bozulan kısım kazınarak sert zemin düzenlemesi yapıldı. Aynı yol üzerinde çökme meydana gelen noktada da kazıma yapan ekipler, açılan bölümleri sıcak asfalt dökerek düzenledi. Araç
trafiğini tehlikeye atacak her duruma anında müdahale etmeye özen gösteren ekipler, araç trafiğinin yoğun olduğu ulaşım güzergahlarını yakından takip ediyor. - DÜZCE
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