Çoban kaybolan ineklerini drone ile buldu - Son Dakika

Çoban kaybolan ineklerini drone ile buldu

Küçük ve büyükbaş hayvanları sürekli kaybolan Hasan Ay, sorunu drone ile çözdü.

Küçük ve büyükbaş hayvanları sürekli kaybolan Hasan Ay, sorunu drone ile çözdü. Kaybolan inekleri bir süre arayan Ay, bulamayınca drone uçurup 2 kilometre uzağa göndererek ineklerini buldu.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar köyünde doğal hayatı anlatan videolar çekip sosyal medyada yayınlayan Hasan Ay, küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraşırken en büyük sorunlarından bir tanesi de kaybolan büyük ve küçükbaş hayvanları bulmak olan Ay'ın sabah otlatmaya çıkardığı hayvanları hava kararmadan tekrar ahıra götürmesi gerekiyor. Ancak bazı zamanlar hayvanlar kaybolup, Ay'ın sabah bıraktığı bölgeye gelmiyor. Saatlerce, kimi zaman günlerce hayvanlarını dağlarda arayan çoban ise çözümü teknolojiyi kullanmakta buldu. Öncelikle yüksek bir tepeye çıkıp yürüyerek inekleri arayan Ay, bulamadığında ise internetten alıp çantasında getirdiği drone'u havalandırıyor. Drone ile 1-2 kilometre alanı hızlı bir şekilde tarayan çoban hayvanların yerini buluyor.

"DRONE ÇOBANLARIN GÖZÜ KULAĞI OLACAK"

Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Hasan Ay, "Hayvanlarımız kaybolduğunda gece bulamadığımız zaman kurtlar parçalıyor, sürümüzü dağıtıyordu. Hayvanlarımızı günlerce aradığımız oluyordu. Böyle içimden yukarıdan bir gözümüz olsa, onları bulsak gece karanlık olmadan getirsek diye çok hayal kurdum. Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor, drone diye bir cihazın çıktığını öğrendim. Bu cihazla gökyüzünden her yeri görebiliyorsun. Bende araştırdım ve bu çobanların çok işine yarar dedim. Bende kendime sipariş verdim ve drone aldım. Hayvanlarımız yine kayboldu, ben de bir zirveye çıkarak drone'yi çalıştırdım. Daha sonra elimle koymuş gibi dağları tararken ineklerimi buldum. Bundan sonra hayvanlarım kaybolduğunda drone ile bulacağım. Drone çobanların gözü kulağı olacak" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Çoban kaybolan ineklerini drone ile buldu
Çoban kaybolan ineklerini drone ile buldu
Çoban kaybolan ineklerini drone ile buldu
Çoban kaybolan ineklerini drone ile buldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çoban kaybolan ineklerini drone ile buldu - Son Dakika

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