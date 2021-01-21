Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti - Son Dakika

Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti

21.01.2021 11:59

Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çoban köpeğinin bağlı olmasını fırsat bilen sokak köpekleri, girdikleri ağılda 2 kuzuyu telef etti.

Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çoban köpeğinin bağlı olmasını fırsat bilen sokak köpekleri, girdikleri ağılda 2 kuzuyu telef etti.

Olay, Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Mavriye mevkiinde bulunan bir ağılda meydana geldi. İddiaya göre sokak köpekleri, Günay Çoban'a ait hayvanların bulunduğu ağıla girdi. Köpeklerin ağıla girmesi ile etrafta bir süre kuzu ve köpek sesleri yankılandı. Gelen sesleri kontrol etmeye giden Günay Çoban, ağıla 2 sokak köpeğinin girdiğini fark etti. Çoban, sokak köpeklerini ağıldan kovarken, köpek saldırıları sonucu 2 kuzu telef oldu.

Daha sona haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve zabıta ekiplerince, meydana gelen köpek saldırısıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bölgedeki sokak köpekleri konusunda önlem alınmasını isteyen Günay Çoban, 50 koyun ve 70 kuzu bulunan ağılda kimseye zarar vermesin diye çoban köpeğini bağlı olarak tuttuğunu söyledi.

Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti
Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti
Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti
Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti

İstiklal Mahallesi, Tekirdağ, Şarköy, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çoban köpeği bağlı olunca sokak köpekleri 2 kuzuyu telef etti - Son Dakika


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