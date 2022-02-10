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Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor - Son Dakika

Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor

10.02.2022 20:21

Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor Kahramanmaraş'ta bir köpeğin keçi yavrularına süt annelik yapması görenleri şaşırtıyor.

Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir köpeğin keçi yavrularına süt annelik yapması görenleri şaşırtıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesinde yaşayan Ejder Kahveci, hava şartlarından dolayı keçilerin sütleri yavrularına yetmediği için yavru keçilere çoban köpeğinin süt anneliği yaptığını söyledi. Kahveci, "Kar yağışının ardından hayvanlar dışarıya çıkıp otlayamadığı için süt verimi azaldı. Bu durumdan dolayı yavruların beslenmeleri yetersiz geliyordu. Çoban köpeğimizin 30 yavru keçiye süt anneliği yaptığını görünce çok şaşırdık. Yavrular doymadığı için çoban köpeğinden beslenme sağlamışlar. Yavrulara süt anneliği yaparak onların doymalarını sağlayan çoban köpeğimiz çok merhametlidir" ifadesini kullandı.

Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor
Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor
Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor - Son Dakika


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