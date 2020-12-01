Çoban köpeğini tüfekle vurdular - Son Dakika

Çoban köpeğini tüfekle vurdular

01.12.2020 13:48

- Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk müdahale yaptı Çoban köpeğini tüfekle vurarak, yaraladılar vücudunda 42 adet saçma tespit edildi Çoban Mustafa Ulaş;

- Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk müdahale yaptı

Çoban köpeğini tüfekle vurarak, yaraladılar vücudunda 42 adet saçma tespit edildi

Çoban Mustafa Ulaş; "Tedavi sonuç verecek, 5 gün içinde onu ayağa kaldıracağız"

DENİZLİ - Denizli'de bir çoban koyunlarını otlatmak için köpekleri ile dışarı çıkardı. Koyunların başında bekleyen çoban köpeği eve geldiği sırada yoldan geçen bir araçtaki şahıs ya da şahıslar köpeğe ateş açarak kaçtı. Yaralanan çoban köpeği 42 saçma ile yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Mustafa Ulaş, koyunlarının otlaması için 3 çoban köpeği ile dışarı çıktı. Ulaş, evinin yakında bulunduğu sırada tüfek sesi duydu. Koyunlar ile birlikte çoban köpekleri eve döndü. Koyunlarını ve köpeklerini kontrol ettikten sonra çoban köpeklerinden, Yaman isimli köpeğinin olmadığını fark etti. Tüfek sesinden şüphelenerek, hastane yolu mevkiine giden Ulaş, köpeğinin yerde yattığını, yaralı olduğunu gördü. Çoban köpeğine yaptığı ilk müdahaleden sonra Denizli'ye veteriner kliniğine getirdi. Yaman isimli çoban köpeğinin tedavisinin devam ettiğini ve vücudunda 42 adet saçma olduğunu belirtti.

"Vatandaşın biri yoldan geçerken tüfekle yakın mesafeden ateş ediyor"

Çoban köpeklerinin sürekli olarak evden kendi başlarına koyunlar ile birlikte gidip geldiğini belirten Mustafa Ulaş, "Tüfek sesi geldi, köpeklerimin 2-3 tanesi o sırada dışarıdaydı. Koyunlarla birlikte dışarı çıkmıştı, bir tanesi gelmeyince şüphelendim. O arada muhtarımız telefon etti, köpeklerin eksik mi? diye, bende evet dedim. Hastane yolunda vatandaşın biri yoldan geçerken tüfekle yakın mesafeden ateş ediyor. Köpek orada yatıp kalıyor, kalkamıyor. Hemen gittim, kendi köpeğim olduğunu teşhis ettim" dedi.

"Köpeğimde 42 tane saçma tespit edildi"

Ulaş, "Yaman, 10 aylık bir çoban köpeği, hemen ilk müdahalede bulunup Denizli'ye götürdük özel kliğine, tedavisine başlanıldı. Köpeğimde 42 tane saçma tespit edildi, ameliyat edilmedi çünkü ameliyattan çıkamaması çok büyük ihtimaldi. O yüzden saçmalar içerisinde, 5 gün boyunca yoğun bir tedavi sürecimiz var. İnşallah tedavi sonuç verecek, 5 gün içinde onu ayağa kaldıracağız. Eğer kalkmazsa daha büyük cerrahlara gitmemiz gerekiyormuş, veterinerim öyle dedi. Ölme riski çok yüksekmiş çünkü saçmalar içerisinde dağıldığı için tek tek çıkarılması çok riskli bir ameliyatmış" diye konuştu.

Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular
Çoban köpeğini tüfekle vurdular

Pompalı Tüfek, Mustafa Ulaş, Denizli, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çoban köpeğini tüfekle vurdular - Son Dakika


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