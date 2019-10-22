Çoban köpeğinin ölümünde ihmal iddiası yargıya taşındı

Eskişehir'de geçen yıl merkez Odunpazarı Belediyesine ait hayvan barınağına getirilen çoban köpeğinin ölümünde ihmalleri bulunduğu iddia edilen iki memur, "ihmal suretiyle görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Seyitgazi Belediyesi zabıta ekipleri, kaza sonucu yaralanan ve belinde kırık oluştuğu belirtilen "Garip" isimli çoban köpeğini Odunpazarı Belediye Hayvan Barınağı'na getirdi.

Ruhsatsız işletildiği ileri sürülen barınakta iki hafta tutulan köpek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesine götürülürken öldü.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneğinin şikayeti üzerine, barınakta görevli iki memur hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, barınakta kaldığı iki haftada köpeğin tedavisiyle ilgilenmedikleri öne sürülen R.B.Ö. ve M.Ö'nün 3 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şikayetçiler, köpeğin Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildiğini, yaklaşık 14 gün burada tutulan köpeğin Veteriner Fakültesi'ne sevki sırasında yolda öldüğünü, Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlilerinin ihmal suretiyle görevi kötüye kullandıklarını belirtmiş, konu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca 4483 sayılı Yasa gereğince şüpheliler hakkında soruşturma açılmıştır. Söz konusu köpeğin ölümü sırasında, hayvan barındırma yerinin sözde hayvan sağlık merkezi olarak ruhsatsız bir biçimde kullanıldığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile hizmet protokolü yapması sebebiyle Kırsal Hizmetler Müdür Vekili R.B.Ö. ile Hayvan Barınma Yeri sorumlusu M.Ö'nün ihmal suretiyle görevini kötüye kullandıkları deliller ile anlaşılmıştır."

"Hayvanseverler için emsal teşkil edecek"

HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Tutkun, AA muhabirine, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Hayvanların korunmasının önemine dikkati çeken Tutkun, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde sokak hayvanlarını beslemeleri için görevlendirilen maaşlı memurlar vardı. İslam dininin hayvana verdiği değer bir başkadır. Şimdi o dönemlerden bu döneme geldik. Bu durumun mahkemece sonuçlandırılması biz hayvanseverler için emsal teşkil edecek.

Hayvana zulüm doğallaştırılmamalı. Bugün bir köpeğe zulmeden, yarın belki de yakınınızdaki birine zarar verebilir. Hayvanseverler olarak istiyoruz ki Eskişehir'e yakışan bir hayvan bakımevimiz olsun fakat Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuyla alakalı hiçbir girişimde bulunmuyor. Bir protokolle işi Odunpazarı Belediyesine yıkmış fakat oradaki kapasite belli. En fazla 80-90 sokak hayvanı kapasiteli bir yer. Röntgen cihazı olmadığı için Garip'in röntgeni orada çekilemedi. Umarım gerekli cezayı alırlar ve bu durum bir emsal olur."

Davada hayvanseverlerin avukatlığını üstlenen Ahmet Seyhan da belediyeye ait hayvan barınağının, olay tarihinde ruhsatının bulunmadığı iddiasına vurgu yaptı.

Bu durumun, davayı daha da önemli hale getirdiğini belirten Seyhan, "Bu siyaset üstü bir konu çünkü bizim tarafımızdan korunmaya ihtiyacı olan bir hayvan ihmalden ölüyor. Veteriner hekimler tarafından tutulan tutanaklar ve tedavi süreci gösteriyor ki Garip ihmalden ölmüş. Bizler Gariplerin yanındayız." dedi.

Seyhan, davanın ilk duruşmasının 2020 yılının ocak ayında yapılacağını sözlerine ekledi.