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Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı - Son Dakika

Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı

15.12.2021 19:34

Şanlıurfa'da çoban köpeklerinin kazdığı bir çukurdan cansız beden çıktı. O sırada koyunlarını otlatan çobanlar tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine jandarma ekipleri geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nin Mardin il sınırı yakınlarında dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü.

ÇUKURDA CANSIZ BEDEN OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir cansız beden olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı.

Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan can beden çıktı

CİNSİYETİ VE KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı
Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı

Şanlıurfa, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı - Son Dakika


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