Çoban köpeklerinin kurdu öldürme anı kamerada - Son Dakika

Çoban köpeklerinin kurdu öldürme anı kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de koyun sürüsüne saldırmaya kalkan bir kurt, çoban köpekleri tarafından öldürüldü. Köpeklerin kurdu öldürme anları kameraya yansıdı.

Zorlu doğa şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan dişi bir kurt, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'in Muttalıp bölgesinde otlanan koyun sürüsüne saldırmaya kalkıştı. Akşam saatlerinde sürüye saldırmak isteyen dişi kurdu Akbaş ve Kangal köpekleri geri püskürttü. Kurdu öldürmeyi başaran çoban köpekleri koyunlara zarar gelmesini önledi. Köpeklerin kurt ile amansız mücadeleleri ise saniye saniye kaydedildi.