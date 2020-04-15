Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı
15 dakika önce
Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çoban köpeklerinin yaban domuzunu kovaladıkları anlar kameraya yansıdı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 6 çoban köpeğinin yaban domuzuna saldırma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde tarlasında çalışan Okan Yılmazçelik, arazide çoban köpeklerinin bir yaban domuzunu kovalayıp saldırmalarını cep telefonuyla kaydetti.
Yansıyan görüntülerde, 6 çoban köpeğinin domuzu bir süre kovalayıp saldırmaları gözlendi.
Bir süre kovalamacanın ardından domuz köpekleri atlatıp canını kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:04 Kaynak: İHA
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