Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, tedaviye alındı - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı yavru kurt, tedaviye alındı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı yavru kurt, tedaviye alındı.
Yörükyeri Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yavru kurda köpekler saldırdı. Vatandaşlar yavru kurdu köpeklerden kurtarıp, yetkilileri aradı. SakaryaDoğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince veterinere götürülen yavru tedaviye alındı.
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5.06.2020 22:50:56. #1.13#
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