Çoban Köprüsü Projesi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Burdur'da 233 proje arasından Avrupa Birliğinden hibe almaya hak kazanan Çoban Köprüsü Projesi'nin çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle küçükbaş işletmelerinin Avrupa Birliği standartlarına getirileceğini belirtti.

Projenin "Erasmus Plus Mesleki Eğitim" kapsamında 187 bin 501 avro destek aldığını vurgulayan Özçelik, çobanların sektördeki önemlerini fark etmelerini sağlamak ve koyun-keçi yetiştiriciliği konusunda bilinç düzeyini artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Özçelik, proje ortakları arasında Cordoba, Belgrad üniversiteleriyle Yunanistan'daki Veteriner Araştırma Enstitüsünün de bulunduğuna değinerek "Eğitim hareketliliği ise Sırbistan ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da tarım ve hayvancılık kenti Burdur'da üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesi ve standartların yükseltilmesi için projeye destek veren Burdur Valisi Ali Arslantaş başta olmak üzere, Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitene ve proje katılımcılarına gayretleri için teşekkür etti.